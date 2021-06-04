Популярный в Украине KIA Sportage показался на реалистичных изображениях перед премьерой

Так ли он будет выглядеть на самом деле — станет известно совсем скоро.

В Сети показали реалистичные рендерные изображения кроссовера KIA Sportage нового поколения.

Об этом сообщает Autoevolution.

Как известно, недавно KIA показала тизерные изображения этой модели перед мировой премьерой, которая состоится 8 июня. Отмечается, что за вид модели пятого поколения отвечал вице-президент KIA по дизайну Карим Хабиб, который работал в BMW и Infiniti.

Sportage пятого поколения имеет заводской индекс NQ5. Кроссовер будет иметь фирменную решетку радиатор "Тигровый нос", окруженную фарами сложной формы, как в последней Оptima/K5. Нижний бампер напоминает новый электрокар Kia EV6. В профиль Sportage выглядит достаточно просто, имея простые и чистые линии кузова.

autoevolution.com

Кроме того, обновленный Sportage будет иметь две конфигурации колесной базы в зависимости от рынка. Увеличение в размере, вероятно, позволит сделать салон более просторным, в котором центральное место будет занимать широкий дисплей. Показанный в одном из тизеров, массивный экран, кажется, имеет цельную конструкцию, но на самом деле он расположенные бок о бок дисплеи, размещенные внутри большого куска стекла, похожего на электрический кроссовер EV6.

Можно с уверенностью сказать, что переход на новое поколение привнесет в Sportage совершенно новый вид внутри и снаружи, поскольку KIA хочет обновить модель, чтобы оставаться конкурентоспособной в чрезвычайно сложном сегменте компактных кроссоверов.

autoevolution.com

В линейку моторов кроссовера войдут дизельные и бензиновые моторы. Среди них — 1,6 — и 2,0-литровые дизельные двигатели и 1,6 и 2,5 литровые бензиновые агрегаты. Самым мощным будет турбогибрид на базе 1,6-литрового мотора. Он будет выдавать 230 лошадиных сил.

Добавим, что KIA Sportage является одной из самых популярных моделей новых авто в Украине. Кроссовер регулярно становится бестселлером месяца и постоянно пользуется спросоv среди украинцев. Продажи нового KIA Sportage должны начаться до конца года.

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