Популярный в Украине кроссовер получил обновленную версию: как выглядит новинка

Автомобиль доступен в дизельной и гибридных версиях.

Kia представила Sportage GT-Line, который получил короткую колесную базу и будет продаваться на европейском рынке.

Об этом сообщает сайт Carcsoops.

Обновленный кроссовер на 133 мм короче обычной версии. Несмотря на это, он имеет много таких же дизайнерских деталей, которые присутствуют в версии с длинной колесной базой.

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Модель отличается новыми цветами кузова и интерьером, который обработан черным цветом и белыми вставками. Она также имеет специальные значки, темные контрастные колесные арки, черные крашеные зеркальные колпачки, темные 18-дюймовые колеса и тому подобное.

Европейским клиентам предлагается целый ряд трансмиссий, включая три гибридные версии и дизель. Первые оснащены 1,6-литровым двигателем T-GDI с разной степенью электрической помощи. У плагин-гибрида топовая версия агрегата выдает 261 лошадиную силу. Дизельный вариант также имеет 1,6 литра. Он доступен с двумя мощностями: на 113 л.с. или 134 л.с.

Все они оснащены семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением или шестиступенчатой механикой. Все европейские модели также будут доступны с технологией Idle Stop-and-Go, которая выключает двигатель, когда кроссовер стоит или приближается к остановке. Эта система работает совместно с другими системами ADAS.

carscoops.com

Ранее сообщалось, что Sportage GT-Line получил увеличенные воздухозаборники спереди, слегка другой рисунок решетки радиатора, менее крупный задний бампер и толстую заднюю стойку.

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