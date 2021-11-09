Популярный в Украине Renault Sandero получил новую версию

Она выполнена в "спортивном" стиле.

Как известно, хэтчбек Renault Sandero пользуется большой популярностью на украинском рынке.

Теперь, по информации AutoEsporte, у этого автомобиля появилась новая модификация.

Отмечается, что новая версия выполнена в "спортивном" стиле и называется S Edition . Она стала уже третьей среди модификаций под спорт, присоединившись к GT Line и RS. Эта модификация будет реализовываться на американском рынке. Интересно, что совсем недавно Renault объявила о том, что откажется на рынке Бразилии от моделей Renault Logan и Renault Sandero.

Главной "фишкой" таких Renault Sandero оказался "передок", выполненный в стиле "топового" RS. Модели достался схожий бампер с горизонтальными светодиодными полосами ходовых огней, а также нижние решетки радиатора с большой сеткой. Кроме того, хэтчбек обзавелся затемненными задними фонарями и полностью окрашенным в цвет кузова задним бампером.

В оснащение салона вошли новые передние сиденья с развитой боковой поддержкой, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и кондиционер. Потолок отделали темной тканью. В качестве декора использовали черные глянцевые вставки. В список базового оборудования вошли: кондиционер, четыре подушки безопасности и "мультимедийка" с 7-дюймовым сенсорным дисплеем.

Двигатель для Sandero S Edition заявлен только один – он перебрался из базовой модели. Речь о двигателе с рабочим объемом в 1 литр, способном работать как на бензине, так и на этаноле. В первом варианте отдача агрегата равна 79 лошадиным силам, а во втором – 82 л.с. Связи ему составляет 5-ступенчатая МКПП.

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