Porsche Taycan установил новый рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Немецкий спорткар проехал рекордное количество километров и при этом потратил минимум времени на зарядку.

Немецкая компания Porsche снова может похвастаться новым рекордом. Фастбеку Taycan удалось побить рекорд по скоростной зарядке электромобилей в пробеге от одного побережья Америки к другому.

Электрокар смог проехать США с востока на запад, потратив на зарядку всего 2,5 часа. Об этом сообщается на официальном сайте Porsche.

Достижения подтвердили представители Книги рекордов Гиннеса. Предыдущий рекорд принадлежал KIA EV6, у него на зарядку понадобилось 7 часов, 10 минут и 1 секунду. Если говорить цифрами, Porsche Taycan потратил на зарядку 2 часа, 26 минут и 48 секунд. Этого оказалось достаточно, чтобы автомобиль проехал 4562 км от здания мэрии Нью-Йорка до здания мэрии Лос-Анджелеса.

Для того, чтобы не тратить лишнее время, пилот сразу составил полный график путешествия, исключительно из-за скоростных зарядок. Для этой задачи выбрали обычный Taycan, но с опцией Performance Battery Plus, поэтому емкость батареи составляет 93,4 кВт/ч. Также у автомобиля есть активный круиз-контроль и премиальная аудиосистема, чтобы длительный вояж прошел немного проще и веселее.

Для того, чтобы представители Книги рекордов Гиннеса засчитали достижения, пилоту нужно было внимательно фиксировать каждую остановку, за процессом зарядки наблюдали независимые свидетели. Каждый километр анализировался и затем засчитывался судьями.

Напомним, что недавно американская команда установила новый мировой рекорд на Porsche Taycan.