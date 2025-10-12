После 36 лет забвения обнаружили уникальный кабриолет Chrysler — одну из 10 уцелевших моделей (фото)

забвение в гараже / © УНИАН

Реклама

Американские ценители классики снова всколыхнули автомобильный мир, обнаружив в штате Канзас настоящую капсулу времени. Речь идет о кабриолете Chrysler New Yorker 1958 года, который простоял в обычном гараже без движения целых 36 лет.

О очень ценной находке сообщил YouTube-канал McCandless Collection.

Этот автомобиль является не просто подержанным кабриолетом, а исключительным раритетом. В 1958 году было выпущено лишь 666 таких кабриолетов, но из-за ужасной антикоррозионной обработки кузовов в 50-х годах большинство из них быстро ржавели и превратились в металлолом. По оценкам коллекционеров, до наших дней дожило всего около десяти экземпляров.

Реклама

Почему этот экземпляр особенный?

Обнаруженный Chrysler New Yorker, не выезжавший на дороги с 1989 года, сохранился удивительно хорошо. Это заслуга единственного владельца, бережно относившегося к машине. Автомобиль не имеет ржавчины, салон и кузов находятся в хорошем состоянии, а хромированные элементы сохранили свой вид. Единственное, что пришлось заменить, — это мягкая крыша, которая износилась от времени.

Фото McCandless Collection.

Пробег кабриолета составляет всего 91,7 тысячи километров — мизерный показатель для автомобиля, которому почти 70 лет. Новый владелец принял решение не производить полной реставрации, а оставить машину в аутентичном состоянии «как есть». Это идеальное решение, поскольку коллекционная оригинальность ценится гораздо выше, чем блестящий, но «переработанный» вид.

Роскошь и мощь эпохи

Chrysler New Yorker 1958 символизирует эпоху, когда американские авто были воплощением роскоши:

оснащение: кабриолет имел в то время «космические» опции: кондиционер, электростеклоподъемники и радио, когда большинство авто еще комплектовалось ручными стеклоподъемниками.

двигатель: под капотом ревет легендарный 6,4-литровый V8 Hemi мощностью 345 л.с. в паре с 3-ступенчатой автоматической КПП. Такая мощность в 1958 г. была настоящим монстром.

Эта находка — настоящая капсула времени, сохранившаяся в рабочем состоянии. Для коллекционеров это золото: один из десяти уцелевших экземпляров, с оригинальными деталями и подтвержденной историей. Ожидается, что цена этого уникального Chrysler на аукционе может достичь сотен тысяч долларов.

Реклама

Напомним, чем действительно заправляют на АЗС. Эксперты объяснили, почему современный А-95 имеет мало общего с качественным топливом прошлого.