После полувекового простоя "ожил" 75-летний автомобиль (фото)

В США удалось завести купе DeSoto Custom 1950 года, которое более 50 лет простояло под открытым небом во дворе частного дома. Автомобиль потерял задние крылья, его салон практически разрушился, кузов сильно проржавел, а сквозь капот даже пророс куст.

Об этом пишет wheel-news со ссылкой на AtomicEraMotors.

Несмотря на запущенное состояние, рядный шестицилиндровый мотор объемом 3,9 л мощностью 112 л.с. запустили после минимального обслуживания: замены аккумулятора, очистки и ремонта стартера. Машина даже смогла проехать несколько метров своим ходом.

Фото: скрин видео AtomicEraMotors

Производство модели DeSoto Custom продолжалось с 1941 по 1952 год. Бренд, принадлежавший корпорации Chrysler, окончательно скрылся в 1961-м. Сегодня такие автомобили являются настоящими раритетами и ценятся коллекционерами.

«Я люблю подержанные автомобили и работу с ними. Мне нравится старая школа, с ними легче и дешевле работать. Мои личные автомобили — это Jeep Grand Cherokee Laredo 96 года и Chevy C1500 94 года. Я знаю, что они не такие уж старые, но по сравнению с этими новыми современными автомобилями, я оставлю свои, к тому же за них платят безо всяких платежей, лол. Продолжайте отличную работу», — похвалил автора видео один из подписчиков.

