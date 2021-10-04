Последнее бензиновое авто Honda в Европе: компания показала обновленную версию своей популярной модели

Автомобиль полностью покрыт камуфляжем, но все равно можно увидеть некоторые обновления.

Honda показала обновленный вид Civic Type R, который выйдет в 2022 году.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Компания представила модель полностью в камуфляже. Впереди ей еще предстоит пройти дополнительные испытания перед тем, как начнется производство.

В то же время у новинки уже заметны красные тормозные суппорты Brembo и прочные шины Michelin Pilot Sport 4. Кажется, что теперь авто сзади имеет гораздо меньше вентиляционных отверстий, чем его предшественник.

Honda.com

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Интересно, что модели оставили тройной выхлоп, установленный в центре, но средний наконечник теперь больше соседних. Также заметным является положение заднего крыла, поскольку оно теперь сидит чуть выше на двери багажника и имеет более плоскую форму.

Type R избавился от скучного вида своего предшественника. Передняя часть выглядит более агрессивной с воздухозаборником, установленным чуть ниже и окруженным тем, что может быть вентиляционными отверстиями. Решетка радиатора также выглядит более толстой и имеет обновленный рисунок.

Сейчас Honda решает, какими будут технические характеристики, но из предыдущих заявлений известно, что Type R будут поставляться исключительно с механической коробкой передач. По слухам, нынешний 2,0-литровый двигатель могут тоже обновить и он получит немного больше мощности.

Civic Type R станет последней Honda в Европе, которая будет оснащена полностью бензиновым двигателем.

Ранее сообщалось, что Honda представила новое поколение бюджетного кроссовера с семью местами.

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