Потенциальные 79 миллиардов долларов прибыли: Tesla Cybertruck уже собрал более 1,25 миллиона предварительных заказов

Недавно выпуск этой модели отложили еще на один год.

Компания Tesla продолжает получать заказы на новый электрический пикап Cybertruck.

Об этом сообщает Teslarati.

Так, уже 1,25 миллиона человек готовы приобрести самый ожидаемый электромобиль Илона Маска. Сейчас объем предварительных заказов составляет 1 млн 254 тысячи 872 экземпляра. Эксперты предполагают, что до старта массового производства Cybertruck это количество может удвоиться, но даже выполнив уже имеющиеся, компания заработает 79 млрд долларов.

Наиболее популярна двухмоторная версия электрокара, на которую приходится около 48% от общего числа заказов. Меньше всего интересуются версией с одним двигателем (7%). Также большинство заказчиков предпочитают вариант, оснащенный полным автопилотом (73,34%). Таким образом, более половины серийных Cybertruck смогут двигаться самостоятельно.

electrek

В марте Маск пообещал, что обновленная версия Cybertruck появится во втором квартале 2021 года. Он также пообещал, что команда была сосредоточена на его производстве, которое будет происходить на заводе в Техасе.

Ожидается, что электрокар будет предлагаться в трех комплектациях. Самой дорогой будет трехмоторная. Она будет способна достичь скорости 60 км/ч за 2,9 секунды, иметь 804 км пробега на одном заряде и стоить от 69 900 долларов. Цена версии с двойным двигателем может начинаться от 49 тысячи долларов и получит 482 км пробега, тогда как с одним мотором модель пройдет более 400 км и будет стоить от 39 900 долларов.

Ранее рассказывалось о том, что Tesla отложила выпуск электропикапа Cybertruck еще на один год.

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