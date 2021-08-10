Потенциальные "евробляхи": какие поддержанные автомобили продаются на литовском и эстонском рынках и сколько стоят

Потенциальные "евробляхи": какие поддержанные автомобили продаются на литовском и эстонском рынках и сколько стоят

На обоих рынках есть интересные и бюджете модели

Литовский рынок поддержанных авто является очень популярным среди украинцев, так как там много дешевых предложений.

ТСН.Авто решило собрать список машин с пробегом, которые можно приобрести в Литве. О них рассказали на YouTube-канале Auto-Litva.

Также мы взяли для подборки эстонский рынок, так как он является соседним к литовскому, и там также есть много бюджетных авто.

Kia Picanto 2013 года выпуска продают в Литве за 4 150 евро . Она оснащена 1-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Пробег — 30 000 км.

2013 года выпуска продают в Литве за . Она оснащена 1-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Пробег — 30 000 км. Toyota Verso-S 2011 года с 1,3-литровым бензиновым агрегатом и механической КП продают за €4 250 . На одометре показывает 355 тысяч км.

2011 года с 1,3-литровым бензиновым агрегатом и механической КП продают за . На одометре показывает 355 тысяч км. Также продают почти новый Hyundai Kona 2019 года, который имеет всего 360 км пробега. От этого и цена в 17 200 евро . В автомобиль установлены бензиновый двигатель на 1 литр и МКП.

2019 года, который имеет всего 360 км пробега. От этого и цена в . В автомобиль установлены бензиновый двигатель на 1 литр и МКП. В Литве среди поддержанных авто можно найти и Buick Encore 2017 года, который стоит €11 600 . Он имеет бензиновый двигатель на 1,4 литра и автоматическую коробку передач. Ранее автомобиль проехал всего 26 тыс. км.

2017 года, который стоит . Он имеет бензиновый двигатель на 1,4 литра и автоматическую коробку передач. Ранее автомобиль проехал всего 26 тыс. км. Renault Captur 2014 года с 204 тысячами километров пробега продают за 7 950 евро . Он оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем и автоматической КП.

На литовском рынке также представлено много подержанных машин, которые продаются после лизинга. О них рассказали на YouTube-канале Igor Igorevich Live.

BMW 218 Gran Tourer 2016 года с 2,0-литровым дизельным двигателем стоит €11 490 . Он имеет 178 000 км пробега и механическую коробку передач.

2016 года с 2,0-литровым дизельным двигателем стоит . Он имеет 178 000 км пробега и механическую коробку передач. Volkswagen Golf Sportsvan 2017 года оснащен дизельным агрегатом на 1,6 литра и АКП. Ранее он проехал 199 000 километров, а его стоимость — 11 490 евро .

2017 года оснащен дизельным агрегатом на 1,6 литра и АКП. Ранее он проехал 199 000 километров, а его стоимость — . За €7 290 можно приобрести Ford Fiesta 2016 года. Он имеет 161 тысячу км пробега, 1,5-литровый дизельный двигатель и механическую коробку передач.

можно приобрести 2016 года. Он имеет 161 тысячу км пробега, 1,5-литровый дизельный двигатель и механическую коробку передач. Кроме того, можно найти Volvo S60 2011 года, у которого есть дизельный агрегат на 2,0 литра и механическая КП. На одометре показывает 218 тыс. км, а просят за эту модель 8 490 евро .

2011 года, у которого есть дизельный агрегат на 2,0 литра и механическая КП. На одометре показывает 218 тыс. км, а просят за эту модель . Продается на вторичном рынке Литвы и Mini One 2018 года, который имеет 162 000 километров пробега. В него установлены 1,5-литровый дизельный двигатель и механическая коробка передач. Стоит авто €11 490 .

Перейдем к эстонскому рынку, о котором рассказали на YouTube-канале Ibish Auto TV. В этой стране поддержанные авто имеют очень низкие цены и там представлены более эксклюзивные модели.

Среди поддержанных авто там можно найти Dodge Caliber 2007 года всего за 1 999 евро . На одометре у него показывает 134 тысячу километров, под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель, а мощность передается через АКП.

2007 года всего за . На одометре у него показывает 134 тысячу километров, под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель, а мощность передается через АКП. Также продается Chrysler PR Cruiser 2001 года всего за €899 . Он оснащен бензиновым двигателем на 2 литра и автоматической коробкой передач. Ранее автомобиль проехал 224 тыс. км.

2001 года всего за . Он оснащен бензиновым двигателем на 2 литра и автоматической коробкой передач. Ранее автомобиль проехал 224 тыс. км. За 2 299 евро можно приобрести Volkswagen Beetle 2007 года. Он имеет 183 000 километров пробега, 1,6-литровый бензиновый двигатель и механическую КП.

можно приобрести 2007 года. Он имеет 183 000 километров пробега, 1,6-литровый бензиновый двигатель и механическую КП. Кроме того, в Эстонии можно найти Mercedes-Benz E 220 2003 года всего за €1 299 . Пробег у него не указан, но под капотом установлен 2,2-литровый дизель, а коробка передач — автоматическая.

2003 года всего за . Пробег у него не указан, но под капотом установлен 2,2-литровый дизель, а коробка передач — автоматическая. Единственный в списке кабриолет Opel Astra имеет бензиновый агрегат на 1,8 литра и механическую коробку передач. За автомобиль, который проехал 319 000 км, просят 1 799 евро .

Ранее ТСН.Авто рассказывал о дешевых хэтчбеках, которые можно найти в Украине до 4 тысяч долларов.

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