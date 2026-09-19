Потеряли техпаспорт на авто: как восстановить документ

Техпаспорт в Дії

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Утраченное свидетельство о регистрации автомобиля можно восстановить онлайн, не посещая сервисный центр МВД. Водителям доступны два способа оформления нового документа, а в случае необходимости все необходимые действия может выполнить представитель владельца машины.

Об этом рассказала юрист Наталья Манойло, передают «Экономические новости».

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При потере техпаспорта владельцу автомобиля необходимо пройти процедуру перерегистрации транспортного средства и получить новое свидетельство. Сделать это можно через приложение «Дія» или обратившись в сервисный центр МВД.

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Самый простой способ для тех, кто не хочет тратить время на посещение учреждения, — оформить документ онлайн. Для этого нужно открыть приложение «Дія», перейти в раздел «Сервисы», выбрать категорию «Водителю» и найти услугу «Замена техпаспорта».

После этого владелец автомобиля должен выполнить необходимые действия в приложении, оплатить услугу онлайн и выбрать формат нового свидетельства. Доступны два варианта: пластиковый документ или цифровой техпаспорт.

Воспользоваться таким способом можно при наличии учетной записи в Действии и возможности оплатить услугу через интернет.

Если владелец автомобиля не может или не хочет оформлять свидетельство онлайн, он имеет право обратиться в сервисный центр МВД.

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Для этого нужно иметь при себе паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, также называемый идентификационным кодом.

Непосредственно в сервисном центре владелец автомобиля представляет заявление на перерегистрацию транспортного средства и указывает причину замены свидетельства.

Юрист обратила внимание, что в отдельных случаях для восстановления техпаспорта понадобятся дополнительные документы.

В частности, если в паспорте в форме ID-карты нет сведений о зарегистрированном месте жительства, необходимо предоставить документ, подтверждающий адрес регистрации.

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Вместо паспорта гражданина Украины для оформления нового свидетельства могут принимать временное удостоверение гражданина Украины, вид на жительство, удостоверение беженца или документ лица, которому предоставлена временная защита.

Если в таких документах нет сведений о месте жительства, внутренне перемещенным лицам дополнительно следует предоставить справку ВПЛ. Она может быть как бумажной, так и электронной, сформированной в приложении «Дія».

Отдельная ситуация возникает, когда техпаспорт не потеряли, а угнали. В таком случае владелец автомобиля может обратиться в полицию с заявлением о похищении документа.

В то же время, по словам юриста, обращение к правоохранителям не является обязательным условием для возобновления свидетельства о регистрации транспортного средства.

Восстановить техпаспорт можно даже без личного присутствия владельца автомобиля. Для этого необходимо заранее оформить нотариально удостоверенную доверенность на человека, представляющего его интересы.

После оформления доверенности представитель может обратиться в любой удобный сервисный центр МВД. Посещать именно тот центр, в котором автомобиль регистрировали раньше, не нужно.

Представитель собственника должен взять с собой документ, удостоверяющий его личность, нотариально удостоверенную доверенность.

Стоимость обновления техпаспорта, по информации, которую привела экспертка со ссылкой на сайт сервисного центра МВД, составляет 350 гривен.

Если оформлять новое свидетельство через электронные сервисы МВД, то изготовление документа может длиться до пяти рабочих дней. Время, необходимое для доставки пластикового техпаспорта, в этот срок не входит.

При этом просто получить дубликат утерянного свидетельства не получится. Как пояснила юрист, законодательство не предусматривает выдачи дубликата техпаспорта в привычном понимании.

В случае потери или повреждения документа владелец должен пройти процедуру его восстановления с внесением соответствующих изменений в государственный реестр.

После оформления нового свидетельства у автомобиля будут актуальные регистрационные данные, а владелец сможет пользоваться новым документом вместо потерянного.

Напомним, украинским водителям в ряде случаев могут грозить штрафы до 34 тысяч гривен за нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств.

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