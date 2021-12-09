Повлияет и на Украину: в Европе зафиксировали резкий рост цен на подержанные автомобили

Повлияет и на Украину: в Европе зафиксировали резкий рост цен на подержанные автомобили

Больше всего подорожали электрокары.

На европейском рынке подержанных автомобилей по итогам ноября 2021 года зафиксировали резкое поднятие цен.

Об этом сообщает Carscoops со ссылкой на результаты исследования AutoScout24.

Указывается, что машины с пробегом на европейском рынке подорожали в среднем на 18% по сравнению с ноябрем 2020 года. Эксперты сообщают, что объем вторичного рынка на фоне увеличения стоимости сокращается, а винят в ситуации главным образом пандемию.

Глава департамента продаж AutoScout24 в Германии Штефан Шнек заявил, что с точки зрения динамики цен на рынке подержанных автомобилей 2021 года будет совершенно исключительным. Аналитики прогнозируют, что по итогам 2020 года цены на вторичном рынке практически не изменились по сравнению с 2019 годом, а в этом году уже зафиксировали рост на 10%.

Если делить автомобили с пробегом по типу силовой установки, то окажется, что больше всего выросли в цене электрокары и машины с бензиновыми двигателями: на 9%, в среднем до 33 тысяч 243 и 20 тысяч 405 евро соответственно. Среди сегментов цены быстрее всего растут в среднем классе: прирост уже достиг 14% (22 тысячи 891 евро), а среди возрастных групп больше подорожали машины в возрасте от 10 до 20 лет – на 12%.

Подорожание авто в ЕС повлияет и на украинский рынок. По словам экспертов, в Украине подержанные автомобили впоследствии добавят в цене более чем на 10%.

Читайте также:

Эксперты рассказали, что будет со стоимостью подержанных автомобилей на украинском рынке в 2022 году

Украину заполняет автомобильный "хлам": импорт машин с пробегом вырос на 109%

В Украине установлен рекорд по покупке подержанных авто: топ-10 моделей с пробегом, которые наиболее часто ввозили