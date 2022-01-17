Появилась информация о новом поколении Volkswagen Amarok: обновленный интерьер и линейка двигателей

Инженеры хорошо поработали над технической составляющей и интерьером новинки.

Компания Volkswagen продолжает понемногу открывать занавес тайны, прикрывающий обновленный Amarok. Теперь нам еще больше показали обновленный дизайн и сообщили о линейке двигателей.

По-прежнему фанаты модели смогут приобрести автомобиль с турбированным дизельным V6. Об этом сообщили на официальном сайте компании.

Эксперты уверены, что Amarok нового поколения получит агрегаты EcoBoost от Ford. Ведь Volkswagen разделит платформу с Ford Ranger. Ранее сообщалось, что от Ranger новинка получит в наследство двигатели на – 3 литра V6 и 2 литра рядная четверка с одним или двумя турбокомпрессорами. Но как будет на самом деле, мы сможем узнать уже этим летом.

Также дизайнеры неплохо поработали над кузовом и интерьером. Пропорции оригинала были сохранены, но к ним добавили более агрессивный внешний вид, придающий современности пикапу. В салоне наконец-то мы получим цифровую панель приборов, большой экран мультимедийной системы и обновленный селектор АКПП.

Сначала производство Volkswagen Amarok второго поколения начнется в Хенераль Пачеко, Аргентина, а уже впоследствии они перейдут на мощности компании Ford в южноафриканском Силвертоне. Поэтому автомобили уже скоро доберутся до дилеров и появятся на дорогах.

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