Появилась новая информация о гибридной версии популярного среди украинцев кроссовера KIA Sportage

Модель дебютирует в Мюнхене.
Стали известны новые подробности относительно появления гибридной версии популярного среди украинцев кроссовера KIA Sportage.
Об этом сообщает пресс-служба производителя.
Отмечается, что на автошоу IAA-2021 в Мюнхене корейская компания KIA представит гибридную версию (PHEV) кроссовера Sportage нового поколения. Кроме традиционного ДВС новинка получит 91-сильный электромотор. Новинка станет очередным шагом компании на пути к электрификации имеющегося модельного ряда.
KIA Sportage PHEV получит гибридную силовую установку на базе турбированного 1,6-литрового мотора. В паре с ним будет работать 6-ступенчатый "автомат" и 91-сильный электромотор, питание для которого обеспечивать литий-ионная батарея на 13,8 кВтч. Суммарная мощность такой версии составит 261 л.с. На электротяге автомобиль сможет преодолевать до 51 км, а суммарный запас хода составит примерно 740 км.
Кроме того, новый кроссовер получит комплекс электронных "помощников" ADAS и систему электронного управления E-Handling, которая улучшит маневренность и стабильность при прохождении поворотов.
Новинка уже была представлена ранее, но полноценная премьера модели состоится на выставке в Германии. Электромобиль оснащен батареей на 77,4 кВтч, которая использует бортовую сеть на 800 В. Это позволяет заряжать АКБ до 80% за 18 минут.
Сначала покупателям будут доступны 1,6-литровый турбированный бензиновый мотор TGDI. Он развивает мощность 180 л.с. и имеет крутящий момент 265 Нм. В качестве альтернативы предлагается 2-литровый турбодизель мощностью 186 л.с. и моментом в 417 Нм. Для бензинового мотора доступны 7-ступенчатая роботизированная КП с двумя сцеплениями и 6-ступенчатая "механика", а с дизелем в паре работает инновационный 8-ступенчатый "автомат".
Добавим, что новый KIA Sportage уже вызвал рекордный спрос на рынке Кореи. За первые 10 дней после премьеры модели было представлено более 22 тысячи предварительных заявок, в том числе около 16 тысяч — только в первый день приема заказов.