Появились новые подробности об обновленном кроссовере Skoda, эта модель продается в Украине

Ее дебют должен пройти в 2022 году.

Стали известны новые подробности об обновленной версии кроссовера Skoda Kodiaq.

Так, рестайлинговая версия этой модели получит новый салон. Что касается экстерьера, то здесь отличия заключаются лишь в стайлинге бамперов, имеющих небольшие "щелчки", напоминающие европейскую RS-версию.

Речь идет о рынке Китая, где покупатели куда более требовательные, чем европейские, и не готовы мириться с технологиями, которым уже два года: только передовое, самое современное. Поэтому Skoda подготовила для клиентов из КНР альтернативную версию обновления флагманского SUV – Kodiaq.

Впрочем, им придется подождать: здесь обновленный кроссовер Skoda Kodiaq будет представлен только в первом квартале следующего года. При этом изменений будет гораздо больше, чем в европейской версии.

Внутреннее убранство чехи представили на официальном скетче-тизере. У кроссовера в спецификации для Китая другое торпедо, измененное через установку дисплея "парящего" мультимедиа. В европейском варианте Kodiaq он вписан в центральную консоль. Новая конфигурация обусловила и расположение воздуховодов, которые на китайском Kodiaq расположены горизонтально. Рычаг трансмиссии сохранен, а вот физические "шайбы" на блоке управления климатом заменены на сенсорные регуляторы.

skoda-storyboard.com

Под капотом может быть установлен 1,4 или 2,0-литровый агрегат. Мощность будет составлять 125, 150 или 180 лошадиных сил. Вместе с ним работает пятиступенчатая механическая коробка или семиступенчатый "робот". Стоимость Skoda Kodiaq пока не озвучивается.

Премьера обновленного Skoda Kodiaq состоится в Китае через несколько дней на автосалоне в Гуанчжоу, но продажи не начнутся раньше 2022 года.

Обновленная версия Skoda Kodiaq была презентована весной 2021 года. Эта модель позже стала доступна и на рынке Украины.

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