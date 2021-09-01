Презентация этой модели должна состояться до конца 2021 года.

В Сети появились новые подробности относительно дешевого седана Skoda Slavia.

Об этом сообщает Auto.cz.

Отмечается, что марка с Млада-Болеслава предложила всем желающим принять участие в конкурсе и разработать камуфляж для тестовых образцов нового седана.

Как следствие, на такой призыв откликнулись около 200 участников. Каждый из них отправил свой дизайн, после чего компетентное жюри выбрало пять лучших. Все они появятся на прототипах новой модели производителя — седана Slavia, а чуть позже будет назван автор лучшего паттерна.

Auto.cz

Несмотря на то, что в Skoda все еще не определились с камуфляжем, о самой новинке уже кое-что известно. Автомобиль позиционируется как "среднеразмерный седан премиум-класса".

Skoda Slavia войдет в бюджетный сегмент, заменив модель Rapid. Седан построят на платформе MQB-A0 в упрощенной спецификации. Это более простое исполнение глобальной платформы MQB, которую впервые испытали на компактном кроссовере Skoda Kushaq.

Длина — 4 480 мм, колесная база — 2 651 мм. Для Skoda Slavia будут доступны два силовых агрегата. Первый — 1,0-литровый TSI, второй — 1,5-литровый четырехцилиндровый TSI. КПП — шестиступенчатая механика, шестиступенчатый автомат или преселективной "робот" DSG с двумя сцеплениями.

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Дебют Skoda Slavia состоится до конца 2021 года, а на рынок модель поступит в начале 2022-го. Первоначально основным рынком продажи станет Индия.

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