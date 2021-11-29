Появились первые подробности о "раллийном" кроссовере Skoda на базе популярной модели

Пока эта модель выглядит в качестве концепта.

Стали известны первые подробности о раллийном кроссовере Skoda, который могут создать на базе популярной модели – Kamiq .

Об этом сообщает пресс-служба чешского автопроизводителя.

Отмечается, что эта модель получила название Skoda Afriq, создаваемого 25 студентами профессиональных училищ совместно со Skoda Motorsport.

Судя по зарисовке, кардинально названный в честь континента прототип от донора не отличится: на раллийную тему намекнут только расширенные колесные арки, большие колеса с агрессивным протектором, усиленные бамперы и большой спойлер на задней двери.

Это раллийная версия городского кроссовера Skoda Kamiq, посвященная легендарному ралли Дакар в Африке. Название Skoda Afriq было выбрано по другой причине: с начала этого года Skoda отвечает за всю деятельность Volkswagen Group в Северной Африке. Буква Q в конце названия автомобиля говорит о его принадлежности к семейству кроссоверов Skoda – по аналогии с моделями Kodiaq, Karoq, Kamiq и Enyaq. Уже определено, что Skoda Afriq имеет длину 4 362 мм и колесную базу 2 649 мм.

skoda-storyboard.com

Какие именно наработки получит Skoda Afriq, по сравнению со Skoda Kamiq, пока не сообщается. Стандартный кроссовер Skoda Kamiq выпускается в Европе с 2019 года. В максимальной комплектации он обладает 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. с 250 Нм крутящего момента. Skoda Kamiq продается на рынке Украины. Стоимость этой модели стартует от 482 174 грн.

Дата премьеры Skoda Afriq до сих пор неизвестна, но судя по тому, что сейчас компания публикует лишь схематические зарисовки, ждать ее придется минимум до января—февраля 2022 года.

С 2013 года компания Skoda проводит конкурс среди студентов своей академии, где готовят будущие кадры для заводов и подразделений бренда. В рамках проекта, получившего название Azubi, реализуются самые смелые идеи будущих специалистов.

Первой же студенческой машиной Skoda был крохотный родстер Citijet на базе субкомпакта Citigo. В прошлом году "под нож" пустили хэтчбек Scala, который в итоге превратили в родстер Slavia Spider с двумя "холмами" обтекателей за спинками сидений. В 2019 году на базе Skoda Kodiaq студенты построили стильный пикап Mountiaq. В основе каждого концептуального образца лежит серийная модель.