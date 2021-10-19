Появились свежие фото и подробности относительно обновленной Skoda Suberb

Ее презентация должна состояться в 2023 году.

В Сети появились изображения рестайлинговой версии Skoda Suberb 2024 модельного года в кузовах седан и универсал.

Соответствующие фотографии были опубликованы на Autoexpress.

Superb по-прежнему будет базироваться на модульной платформе MQB, но станет немного длиннее, а его колесная база увеличится. Это нужно для того, чтобы дистанцироваться от подросшей Octavia.

autoexpress.co.uk

Superb также получит увеличенные передние и задние свесы. Лифтбек обзаведется купеобразной линией крыши, которая не уменьшит комфорт задних пассажиров. В кузове универсал таких изменений не будет. Новинку также оснастят широкой решеткой радиатора. Двигать машиной будут моторы VW Group последнего поколения, а именно 2,0-литровые дизельные и бензиновые силовые агрегаты. Они соответствуют нормам Евро-7. Возможно, появится и гибридный вариант Skoda Superb.

autoexpress.co.uk

Генеральный директор Skoda Томас Шефер говорит, что интерьер Skoda Superb нового поколения — огромный шаг вперед. Это в первую очередь касается взаимодействия пользователя с устройствами. Решения, примененные на Superb, в дальнейшем будут реализованы на втором поколении Skoda Kodiaq.

Нынешнее третье поколение Superb вышло еще в 2015 году и получило обновление в 2019 году. Оно включало внедрение кроссовера в стиле Scout и плагин-гибрида Superb iV. Между 2001 и 2019 годами Skoda продала более 1 280 600 единиц Superb в форме седана и Combi. Выход новой Skoda Superb должен состояться в 2023 году.

Добавим, что в Украине сейчас лифтбек Skoda Superb в базовой комплектации стоит от 934 589 гривен. Он оснащается 2,0 л бензиновым двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 190 л.с. Мотор работает вместе с коробкой передач 7DSG.

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