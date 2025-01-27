Появился новый дорожный знак с черно-белыми треугольниками внутри: что он значит

Знаки должны помочь беспилотным автомобилям ориентироваться на дороге с помощью камеры и синхронизации с навигационными системами.

В Германии на автомагистрали A9 появился новый дорожный знак, предназначенный только для автономных транспортных средств. Этот знак является частью инновационного проекта, внедряемого на отрезке дороги между Мюнхеном и Ингольштадтом.

Об этом пишет Spiegel.

Новый дорожный знак имеет круглую форму диаметром 70 см. Он выполнен в черно-белом цвете и содержит рисунок из треугольников. Эти знаки не содержат текста или других элементов, которые могут отвлекать внимание, что делает их идеальными для автоматизированных систем, использующих визуальное восприятие для оценки дорожных условий.

Проект предусматривает установку 13 новых дорожных знаков на трассах A9 и A93, в частности, возле развязки автобана Холледау на расстоянии около 2,5 км. Сообщается, что автомагистрали A9 тестируют специальные дорожные знаки для автономных транспортных средств. Они помогут усовершенствовать технологии беспилотного движения.

Новый дорожный знак предназначен для улучшения навигации беспилотных автомобилей. Автомобили могут синхронизировать эти данные с навигационными серверами и корректировать свои маршруты и действия в реальном времени.

Напомним, в Европе появился новый дорожный знак, предупреждающий водителей об опасности, связанной с неровностями или изменением дорожного покрытия. Знак изображает горизонтальные линии и половину автомобиля в красном треугольнике.

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