Правила парковки 2021 в Украине: где ставить автомобиль и как

Правила парковки 2021 в Украине: где ставить автомобиль и как

Одно из главных правил — запрещено парковаться там, где нельзя парковаться.

Все водители должны знать правила парковки, но многие ими пренебрегают намеренно, или потому что забыли, или просто не знают некоторые их особенности.

Лично их все можно повторить в пункте 15 "Остановка и стоянка" ПДД. Но на всякий случай ТСН.Авто решил собрать ключевые моменты правил, которые можно быстро себе напомнить.

Итак, парковаться на дороге можно в специально отведенных местах или на обочине. Если таковых нет или они заняты, разрешено поставить машину у правого края дороги, но так, чтобы не препятствовать другим участникам движения.

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Также остановка разрешена на левой стороне дороги, которая имеет по одной полосе для движения в каждом направлении и не разделена разметкой, но если посреди дороги есть трамвайный путь или бульвар, парковаться нельзя.

Кроме того, стоянка запрещается в местах, где запрещена остановка, и на тротуарах, если там нет знаков, которые это позволят. В то же время легковым авто и мотоциклам можно парковать ТС на краю пешеходной зоны, но нужно оставить 2 метра для прохода.

Еще парковаться нельзя на расстоянии 50 м от железнодорожных переездов, вне населенных пунктов в зонах с обзорностью до 100 м, в местах, где авто заблокирует движение других ТС или пешеходов, ближе 5 м от контейнеров для сбора бытовых отходов и на газонах.

Вечером и ночью или в условиях плохой видимости оставлять авто вне населенных пунктов разрешено только на площадках для стоянки или за пределами дороги.

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