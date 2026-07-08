Правительство ввело новые жесткие требования для водителей: что изменилось

Водительские удостоверения теперь будут выдавать на ограниченный срок / © УНИАН

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Украинское правительство официально изменило правила получения водительских удостоверений , введя дифференцированные сроки действия документов в зависимости от категории конкретного транспортного средства. Теперь для повышения безопасности на дорогах автомобилистам придется регулярно обновлять свои разрешения на вождение и проходить обязательные медицинские осмотры.

Данные предоставил глава МВД Игорь Клименко.

Новые сроки действия удостоверений

Клименко пояснил, что отныне продолжительность водительских прав напрямую будет зависеть от категории управляемого транспорта. Для владельцев мотоциклов и обычных легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ) документ будет выдаваться сроком на пятнадцать лет. Водители, управляющие крупногабаритным грузовым или пассажирским транспортом (категории С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т), будут получать временные удостоверения исключительно на пять лет.

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«Главная цель этих изменений — постепенно привести украинские правила в соответствие с европейскими стандартами и повысить безопасность дорожного движения», — пояснил глава профильного министерства.

По словам чиновника, особое внимание государства теперь будет приковано именно к тем водителям, которые осуществляют регулярные пассажирские и коммерческие грузовые перевозки. Учитывая их повышенный уровень ответственности на автодорогах, сокращение срока действия прав до пяти лет позволит более эффективно контролировать профессиональную пригодность таких водителей.

Медосмотры, экзамены и старые документы

Одним из ключевых и важнейших новшеств станет полноценное восстановление обязательных медицинских осмотров в ходе каждой плановой процедуры обмена документа. После запуска этого механизма регулярное подтверждение надлежащего физического и психологического состояния здоровья станет обязательным критическим элементом для получения дальнейшего допуска к управлению любыми транспортными средствами. Чиновники убеждены, что такой шаг полностью соответствует современной европейской практике и существенно снизит аварийность.

В то же время в министерстве успокоили граждан относительно уже имеющихся документов: все ранее выданные водительские удостоверения будут оставаться в силе до даты, официально указанной на самом бланке. Кроме того, при плановом обмене прав каждые пять или пятнадцать лет автомобилистам не придется повторно сдавать теоретические и практические экзамены в сервисных центрах, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Соответствующее правительственное постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

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Напомним, в Украине пешеходы являются полноправными участниками дорожного движения и, согласно законодательству, несут ответственность за несоблюдение установленных правил наравне с водителями. Но некоторые виды нарушений ПДД наказываются строже всего и штрафы составляют от 255 до 850 гривен .

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