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Председатель группы Volkswagen объяснил, почему электромобили лучше бензиновых машин

Председатель группы Volkswagen объяснил, почему электромобили лучше бензиновых машин

Associated Press

По его словам, ими дешевле пользоваться, чем авто с ДВС.

Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс объяснил, почему электрические автомобили их марки лучше бензиновые машины.

Об этом он написал на своей странице в LinkedIn.

Публикация Дисса касается того, сколько денег может сэкономить человек, выбрав электрокар вместо авто с ДВС.

"Вождение автомобиля с двигателем внутреннего сгорания стоит почти на 50% дороже, чем электромобиля", — сообщил гендиректор.

Он также ссылается на данные журнала Autozeitung, который подсчитал стоимость эксплуатации обоих типов авто, учитывая все расходы.

"Управление VW Tiguan стоит примерно на 30% дороже за километр, чем ID.4. Один километр в Audi Q5 стоит примерно на 40% дороже, чем в Q4 e-tron. А вождение Skoda Kodiaq стоит примерно на 50% дороже километр по сравнению с Enyaq. Пора переключиться!", — написал Дисс.

Ранее сообщалось, что гендиректор Audi заявил, что электрокары стали почти такими же прибыльными, как авто с ДВС.

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