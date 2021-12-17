Представлен полностью новый Kia Carens: что известно о новинке

Автомобиль получил новый дизайн и увеличенное пространство в салоне.

Компания KIA показала свой новый бюджетный автомобиль – Kia Carens. Теперь, это не обычный минивэн, а полноценный внедорожник, вмещающий в себя семь пассажиров. За автомобиль в базовой комплектации нужно выложить 20 000 долларов.

Машина получила новый дизайн, похожий на Sportage и Soul нового поколения. Об этом сообщает производитель на своем официальном сайте.

Для того чтобы сделать автомобиль более современным, дизайнеры добавили обновленную фальшь решетку радиатора и характерные ходовые LED огни. Размеры новой машины 4540х1800х1700 мм с колесной базой 2780 мм. Клиренс Kia Carens увеличился до 195 мм.

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Автомобиль будет иметь две версии – с салоном на 6 мест и на 7. Третий ряд сидений можно скрыть с помощью мощного электропривода. Внутреннее место салона существенно увеличили. Также дизайнеры осовременили и приборную панель – теперь она полностью цифровая. А за мультимедиа отвечает 10,25-дюймовый дисплей.

С безопасностью у Kia Carens все просто и стандартно – 6 подушек безопасности, система ESP и камера заднего вида. Старшая версия получила панорамную крышу с люком, систему климат-контроля, вентиляцию сидений, беспроводную зарядку для смартфонов, акустику BOSE на 8 динамиков и атмосферное внутреннее освещение на 64-цвета.

Кроссовер можно будет приобрести с атмосферным двигателем на 1,5-литра мощностью 115 л.с. также будет доступен 1,4-литровый агрегат с турбиной на 140 л. и 1,5-литровый турбодизель на 115 лошадей. Коробка может быть механическая на 6 передач и вариатор на 7 ступеней.

Напомним, что недавно самый популярный кроссовер среди украинцев KIA Sportage побил рекорды по продажам на рынке Южной Кореи.