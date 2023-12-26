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Представлена новая батарея для электрокаров, которая позволяет проехать более 1000 км на одном заряде

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
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Представлена новая батарея для электрокаров, которая позволяет проехать более 1000 км на одном заряде

NIO ET7 / Фото: NIO

Массовое производство начнётся в апреле в 2024 году.

Производитель электромобилей в Китае продемонстрировал новый аккумулятор, благодаря которому автомобиль способен преодолеть более 1000 км на одном заряде.

Об этом пишет Independent.

Представители компании NIO, базирующейся в Шанхае, утверждают, что аккумулятор следующего поколения перейдет к массовому производству в апреле в 2024 году, предлагая более длительный диапазон, чем любой другой электрический автомобиль или автомобиль с топливом, который сейчас находится на рынке.

Генеральный директор Уильям Ли в прямом эфире проехал на седане NIO ET7 1044 км за 14 часов без дозарядки. Он преодолел расстояние от провинции Чецзянь до провинции Фуцзянь со средней скоростью 84 км/ч. Согласно сообщениям, во время отдельного испытания авто преодолело 1145 км, но это не транслировалось.

NIO ET7 / Фото: NIO / ©
NIO ET7 / Фото: NIO

"Завершение этого вызова на выносливость доказывает силу продукта. В настоящее время это аккумулятор с наибольшей плотностью энергии в массовом производстве в мире и имеет отличные характеристики безопасности. Что еще важнее, все модели в продаже могут быть гибко обновлены до 150 кВт через систему аккумуляторов NIO", — отметил Уильям Ли.

NIO ET7 / Фото: NIO / ©
NIO ET7 / Фото: NIO

NIO использует неортодоксальный подход к зарядке транспортных средств, предпочитая систему замены батарей, а не подключение автомобиля к розетке и ожидание зарядки аккумулятора.

Уникальный механизм, встроенный в автомобиль, означает, что пустой аккумулятор может меняться на полностью заряженный аккумулятор менее чем за три минуты, примерно количество времени, необходимого для пополнения автомобиля топливом.

Клиенты могут приобрести автомобиль без аккумулятора, а затем платить ежемесячную подписку за использование аккумуляторов в сети NIO.

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Президент NIO Цинь Ликхонг заявил, что приобретение нового аккумулятора будет стоить 298 000 юаней (42 тысячи долларов) примерно эквивалентно цене модели 3 Tesla – поэтому компания выступает за использование схемы найма для своих клиентов, а также для электропромышленности в целом.

В ноябре компания заявила, что она предоставила более 32 миллионов батарей для пользователей через свою сеть более 2000 станций Swap Power World.

Напомним, новый российский электромобиль стал посмешищем в Сети. Его планируют производить в 2025 году.

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Дата публикации
Просмотры
288
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