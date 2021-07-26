Представлена самая экономичная версия популярного среди украинцев кроссовера KIA Sportage

Эта версия выйдет на рынок в четвертом квартале 2021 года.

Компания KIA представила гибридную версию кроссовера Sportage .

Отмечается, что этот вариант имеет бензин-электрический двигатель и он должен появится на южнокорейском рынке. По технике Sportage Hybrid идентичен соплатформенному Hyundai Tucson.

Так, сначала в эту линейку входили бензиновый двигатель с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива 1,6 T-GDi и дизельный двигатель R2.0. В дальнейшем предполагается появление также гибрида с возможностью подзарядки от внешнего источника Sportage PHEV.

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Силовая установка KiA Sportage HEV создана на базе двигателя 1,6 T-GDi, в паре с которым работает интегрированный с 6-ступенчатой трансмиссией тяговый электромотор мощностью 60 л.с. Максимальная суммарная мощность силовой установки составляет 230 л.с., а крутящий момент — 350 Нм. Гибридная версия будет предложена в переднеприводном исполнении. Компактная батарея литий-ионных аккумуляторов обеспечивает запас энергии 1,49 кВт/ч — электродвигатель вступает в работу, помогая бензиновому силовому агрегату. Это позволило улучшить экономичность: расход топлива кроссовера составляет 6,0 л/100 км в комбинированном цикле, что делает эту версию кроссовера самой экономичной.

Гибридный KIA Sportage может быть только переднеприводным, а без активации двигателя внутреннего сгорания такой кроссовер передвигаться не способен. Зато заряжать от розетки новинку не нужно, а еще у нее есть необычная система E-Ride — во время проезда по неровностям электромотор пытается минимизировать колебания кузова.

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Новый KIA Sportage уже вызвал рекордный спрос на рынке Кореи. За первые 10 дней после премьеры модели было представлено более 22 тысяч предварительных заявок, в том числе около 16 тысяч — только в первый день приема заказов.

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