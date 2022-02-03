Премиальный автопроизводитель откажется от машин на бензине и дизеле: когда это произойдет

Премиальный автопроизводитель откажется от машин на бензине и дизеле: когда это произойдет

Первый электромобиль компании уже был показан в камуфляже.

Компания Rolls-Royce Cars анонсировала полную электрификацию к 2030 году. А для того чтобы "подогреть" публику, даже показала в камуфляже свой первый электрокар.

Электрический двигатель получит новое купе Rolls-Royce Spectre, которое придет вместо нынешнего Wraith. Новинка сохранит фирменный дизайн Rolls-Royce, но он будет с уклоном на электрификацию. Об этом сообщает издание Autocar.

Как оказалось, последним Rolls-Royce с традиционным двигателем стал Ghost, дебютировавший в 2020 году. Теперь все новые модели будут исключительно электрическими. Но если учесть, что компания довольно долго держит модели на рынке, то все желающие еще могут ухватить бензиновое роскошное авто. Только когда они уже полностью устареют, им на помощь придут электромобили.

В компании уверяют, что новые автомобили не станут дороже уже продаваемых, а сама компания так и останется прибыльной. Что интересно, многие постоянные клиенты Rolls-Royce, уже давно ждут электрокар от компании. Маркетологи не исключают того, что переход на электрические авто могут привести в компанию новых платежеспособных клиентов.

За последние годы клиенты компании значительно помолодели. Если раньше это были богатые пожилые люди, то теперь ими стали блоггеры, программисты и футболисты. Таким образом, средний возраст клиентов – 43 года. Также выросло и количество продаж. Если раньше 80% клиентов ездили на своих Rolls-Royce с водителями, то сейчас это количество упало до 20%, большинство владельцев люксовых авто предпочитают ездить за рулем самому.

Напомним, что недавно в Китае нашли "кладбище" суперкаров и элитных авто, стоящих под мостом.