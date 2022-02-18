Когда необходима замена масла и масляного фильтра в двигателе

Моторное масло абсорбирует пыль и грязь, которые попадают в двигатель, снижает степень трения между его деталями.

Важно вовремя и правильно поменять в автомобиле эту жидкость. ТСН.Авто подготовил для вас лучшие советы, как не навредить своему автомобилю.

Процесс замены

Неважно, какой марки ваш автомобиль и сколько ему лет, замена масла в двигателе проводится всегда в одинаковой последовательности:

выбираем подходящую жидкость, основываясь на рекомендациях производителя авто;

прогреваем двигатель;

подставляем под пробку картера двигателя емкость и откручиваем крышку;

ждем около пяти минут, пока масло сольется;

оцениваем состояние жидкости;

если нет необходимости в чистке двигателя, проводится замена масляного фильтра;

заливаем свежее масло.

На первый взгляд, процедура простая, но есть множество нюансов.

Периодичность процедуры

Рекомендуемый интервал, через который следует заменить жидкость, указан в сервисной книжке. Но сроки во многом зависят от качества используемого масла и бензина, возраста машины, стиля езды владельца. Чем хуже качество расходных материалов, тем чаще приходится их менять.

В современной машине рекомендуется проводить процедуру через каждые 10‒15 тыс. км пробега автомобиля, если говорить о синтетических маслах, и 5‒7 км, если речь идет о минеральных жидкостях. Но для новой машины, которая только-только проходит обкатку, первая замена должна пройти немного раньше. При покупке подержанного автомобиля замена моторного масла — обязательная процедура, даже если продавец уверяет, что делал это буквально вчера.

На периодичность замены влияют и условия езды: чем они хуже, тем короче интервал между процедурами. Усложняют условия эксплуатации машины высокая влажность, запыленность воздуха, большие и частые перепады температур, рельефа местности, что ведет к перегрузке мотора. Плохо сказываются на автомобиле агрессивная езда и езда по городским пробкам. В этом случае интервал между плановой заменой жидкости сокращают на 30% от рекомендуемой.

Что делать с масляными фильтрами?

Замена масляного фильтра — обязательная процедура, сопутствующая замене масла в двигателе. На любой СТО она проводится по умолчанию. Когда приходит срок сливать с двигателя масло, фильтры к этому времени в 100% случаев сильно забиты. В такой ситуации при работе мотора масло идет в обход фильтра и используется не очищенным. Это увеличивает износ двигателя, хотя приборная панель о неполадке сигнализировать не будет. Поэтому замена фильтров — необходимый шаг.

Полезные советы

Подходите к выбору масла, основываясь на рекомендациях производителя, учитывая возможные допуски, сезонность, особенности эксплуатации автомобиля. Не надо опираться только лишь на показатель его вязкости.

Откажитесь от присадок. Они дают кратковременный эффект, но впоследствии могут сильно навредить двигателю. Учитывая, сколько стоит его ремонт, экспериментировать с присадками не рекомендуется.

Не бойтесь менять масло слишком часто. В топливе, воздухе всегда присутствует много пыли и грязи, которые приводят к быстрому засорению фильтров и самого масла.

Не частите с быстрыми заменами. При такой процедуре в двигателе остается больше не слитой жидкости, поэтому после экспресс-замены должна обязательно следовать традиционная, и время до нее нужно сократить.

Периодически проверяйте щупом уровень масла. Его недостаток приводит к быстрому износу деталей двигателя, стоимость замены которых, как правило, расстраивает.

Сервисное обслуживание или самостоятельная замена?

Если у вас достаточно опыта и свободного времени, вы можете провести процедуру самостоятельно. Но чтобы не рисковать и не ошибиться с выбором и во время выполнения процедуры, рекомендуем обратиться к специалистам "Бош Авто Сервис". Каждый мастер сервиса имеет достаточно опыта работы с различными марками автомобилей, чтобы грамотно подобрать подходящий тип масла, качественно и без проволочек заменить его и масляные фильтры. Цена услуги невелика, к тому же вам не придется переживать об утилизации отработанного материала — этим займутся сотрудники сервиса.

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