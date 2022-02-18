Когда необходима замена масла и масляного фильтра в двигателе

Моторное масло абсорбирует пыль и грязь, которые попадают в двигатель, снижает степень трения между его деталями.
Важно вовремя и правильно поменять в автомобиле эту жидкость. ТСН.Авто подготовил для вас лучшие советы, как не навредить своему автомобилю.
Процесс замены
Неважно, какой марки ваш автомобиль и сколько ему лет, замена масла в двигателе проводится всегда в одинаковой последовательности:
- выбираем подходящую жидкость, основываясь на рекомендациях производителя авто;
- прогреваем двигатель;
- подставляем под пробку картера двигателя емкость и откручиваем крышку;
- ждем около пяти минут, пока масло сольется;
- оцениваем состояние жидкости;
- если нет необходимости в чистке двигателя, проводится замена масляного фильтра;
- заливаем свежее масло.
На первый взгляд, процедура простая, но есть множество нюансов.
Периодичность процедуры
Рекомендуемый интервал, через который следует заменить жидкость, указан в сервисной книжке. Но сроки во многом зависят от качества используемого масла и бензина, возраста машины, стиля езды владельца. Чем хуже качество расходных материалов, тем чаще приходится их менять.
В современной машине рекомендуется проводить процедуру через каждые 10‒15 тыс. км пробега автомобиля, если говорить о синтетических маслах, и 5‒7 км, если речь идет о минеральных жидкостях. Но для новой машины, которая только-только проходит обкатку, первая замена должна пройти немного раньше. При покупке подержанного автомобиля замена моторного масла — обязательная процедура, даже если продавец уверяет, что делал это буквально вчера.
На периодичность замены влияют и условия езды: чем они хуже, тем короче интервал между процедурами. Усложняют условия эксплуатации машины высокая влажность, запыленность воздуха, большие и частые перепады температур, рельефа местности, что ведет к перегрузке мотора. Плохо сказываются на автомобиле агрессивная езда и езда по городским пробкам. В этом случае интервал между плановой заменой жидкости сокращают на 30% от рекомендуемой.
Что делать с масляными фильтрами?
Замена масляного фильтра — обязательная процедура, сопутствующая замене масла в двигателе. На любой СТО она проводится по умолчанию. Когда приходит срок сливать с двигателя масло, фильтры к этому времени в 100% случаев сильно забиты. В такой ситуации при работе мотора масло идет в обход фильтра и используется не очищенным. Это увеличивает износ двигателя, хотя приборная панель о неполадке сигнализировать не будет. Поэтому замена фильтров — необходимый шаг.
Полезные советы
- Подходите к выбору масла, основываясь на рекомендациях производителя, учитывая возможные допуски, сезонность, особенности эксплуатации автомобиля. Не надо опираться только лишь на показатель его вязкости.
- Откажитесь от присадок. Они дают кратковременный эффект, но впоследствии могут сильно навредить двигателю. Учитывая, сколько стоит его ремонт, экспериментировать с присадками не рекомендуется.
- Не бойтесь менять масло слишком часто. В топливе, воздухе всегда присутствует много пыли и грязи, которые приводят к быстрому засорению фильтров и самого масла.
- Не частите с быстрыми заменами. При такой процедуре в двигателе остается больше не слитой жидкости, поэтому после экспресс-замены должна обязательно следовать традиционная, и время до нее нужно сократить.
- Периодически проверяйте щупом уровень масла. Его недостаток приводит к быстрому износу деталей двигателя, стоимость замены которых, как правило, расстраивает.
Сервисное обслуживание или самостоятельная замена?
Если у вас достаточно опыта и свободного времени, вы можете провести процедуру самостоятельно. Но чтобы не рисковать и не ошибиться с выбором и во время выполнения процедуры, рекомендуем обратиться к специалистам "Бош Авто Сервис". Каждый мастер сервиса имеет достаточно опыта работы с различными марками автомобилей, чтобы грамотно подобрать подходящий тип масла, качественно и без проволочек заменить его и масляные фильтры. Цена услуги невелика, к тому же вам не придется переживать об утилизации отработанного материала — этим займутся сотрудники сервиса.
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