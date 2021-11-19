Превзошел Tesla: электромобиль KIA установил новый мировой рекорд

Ему понадобилось меньше времени, чтобы добраться до Лос-Анджелеса из Нью-Йорка.

Электрический KIA EV6 попал в Книгу рекордов Гиннеса .

Об этом сообщило агентство Mashable.

Так, этому электрокару понадобилось меньше времени, чтобы добраться до Лос-Анджелеса из Нью-Йорка. Чтобы проехать целую страну, а это – 4 635,72 километра, ему понадобилось 7 дней, из которых 7 часов 10 минут и 1 секунду, машина находилась на зарядке. Именно эти показатели привели команду к рекорду.

Предыдущий рекорд принадлежал Tesla Model S P85D, его установили в 2015 году. Выехав из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, они потратили 12 часов 48 минут и 19 секунд на подкормку батареи. Как мы видим, KIA EV6 значительно улучшила результат предшественника.

Какая именно версия КIA участвовала в заезде – неизвестно. Но по ее результату можно предположить, что команда выбрала EV6 с задним приводом, который имеет мощность 229 лошадиных сил и батарею 77,4 киловатт-часов. Запас хода в такой конфигурации – 480 км на одном заряде.

Чтобы победить в этом заезде, водителю пришлось воспользоваться массивными зарядными терминалами с номинальным напряжением 400 и 800 вольт. Именно они помогли KIA EV6 выйти в лидеры. Такая зарядка может за 5 минут "затолкать" энергии на 100 километров. Так что всего за 18 минут машина зарядится на целых 80%. С такими технологиями можно отправляться хоть на край света.

Также в таком путешествии водитель и пассажиры чувствовали себя достаточно комфортно. Ведь помимо уютного салона КIA приберегала еще одну функцию. Она умеет не только забирать электроэнергию, но и отдавать. От электрокара можно питать ноутбук, бытовую технику и даже игровую консоль, почти как дома.

Напомним, что недавно КIA презентовали старшего брата EV6 – Concept EV9.