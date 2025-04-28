При покупке автомобиля следует брать с собой магнит: эксперты объяснили, для чего он нужен

Покупка автомобиля / © Associated Press

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Покупка автомобиля с пробегом — всегда игра на удачу. Под блестящим слоем краски может скрываться тяжелая аварийная история, а продавцы часто прилагают все усилия, чтобы скрыть следы прошлых повреждений. Как не стать жертвой обмана? Один из самых простых и доступных способов выявить проблему — взять с собой на обзор обычный холодильник.

Об этом пишет 360ua.

Кузов нового автомобиля изготовлен из металла, обладающего магнитными свойствами. Если машина попадает в ДТП и испытывает серьезные повреждения, поврежденные части либо заменяют неоригинальными (иногда пластиковыми) деталями, либо ремонтируют с помощью большого количества шпатлевки. Ни пластик, ни толстый слой шпатлевки магнит не притягивают.

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Приложите магнит к разным частям кузова: двери, крылья, капота, крыши. Если магнит держится уверенно — деталь, скорее всего, оригинальна. Если падает или вообще не прилипает — есть повод задуматься: может быть, здесь была серьезная реставрация или установлен заменитель вместо заводской запчасти.

На что обратить внимание:

Равномерность прилипания по всей плоскости.

Неожиданные участки, где магнит «скользит» или отпадает.

Различия между одинаковыми частями кузова (например, одно крыло держит магнит, другое нет).

Магнитный тест — не абсолютное доказательство. Иногда даже оригинальные металлические детали могут иметь толстый пласт краски или шпатлевки после незначительного ремонта, что ослабляет магнитное сцепление. Поэтому используйте этот метод как часть комплексной проверки, а не единственный критерий.

Простая вещь, как магнит из холодильника, может спасти вас от серьезных затрат и разочарований. Перед покупкой обязательно используйте его вместе с визуальным осмотром, диагностикой красочного слоя и проверкой истории авто.

Напомним, в Украине изменили правила замены водительских удостоверений.