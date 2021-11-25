Придется ждать полгода: обновленный кроссовер Renault Duster, доступный в Украине, вызвал невероятный ажиотаж

Он является самой продаваемой моделью марки в восточноевропейском регионе.

Обновленная версия кроссовера Renault Duster вызвала невероятный ажиотаж на рынке.

Об этом сообщает AutoExpert.

Острая нехватка новых авто, спровоцированная пандемией, а затем и нехваткой микрочипов, привела к тому, что очередь на некоторые модели кажется просто колоссальной. Так, ожидание обновленного кроссовера Renault Duster растянулось более чем на полгода, а значит, клиенты смогут получить долгожданное авто не раньше мая 2022-го.

Автомобили румынской марки Dacia, входящей в состав Renault, и так претерпели вынужденные изменения за последний год. К примеру, они потеряли систему экстренного торможения, боковые подушки безопасности, подогрев боковых зеркал, мультимедийную систему и электрические регулировки. Тем не менее, даже такая оптимизация не спасла компанию от растущих сроков поставки.

Отметим. что рестайлинговый вариант Renault Duster доступен и на украинском рынке. Что касается стоимости, то за обновленную версию Renault Duster просят от 363 900 грн . Интересно, что с момента дебюта более 30 тысяч украинцев выбрали Duster.

Добавим, что этот кроссовер предлагается на рынке уже более десяти лет (модель презентовали в 2009 году) и за это время сменил два поколения, последнее из которых было представлено в 2018 году.

Ранее ТСН.Авто рассказывал о том, какая альтернатива есть Renault Duster на украинском рынке.