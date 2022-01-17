Припарковаться за 60 секунд: американец придумал интересную систему, которая предотвращает угон авто

Параллельная парковка в гараже – это занятие не для слабых.

Припарковать свой автомобиль в большой гараж очень просто, конечно, если ты сам не решишь усложнить себе жизнь. Вот к примеру, этот американец ставит свой автомобиль боком.

Таким образом, он паркует свой BMW X3 уже несколько лет. Об этом сообщает издание CARSCOOPS.

Вспомните, как трудно запарковать свой автомобиль параллельно, тем более, когда места очень мало. Также, обратите внимание, что BMW X3 – не маленький автомобиль. Но смотря на то, как умело мужчина это делает, можно сказать, что он или профессиональный водитель, или просто очень долго так прячет свой автомобиль.

Соседи каждый день наблюдали за этой магией, но в конце концов не выдержали и выложили видео с парковкой в интернет. Такое мастерство действительно удивило большинство зрителей, ведь водителю для этого действа нужна всего 1 минута и автомобиль уже стоит боком в гараже.

Большинство людей сошлись в том, что владелец автомобиля проживает в районе, где распространено явление угона авто. Именно поэтому он так прячет свою машину, ведь угонщику понадобится очень много времени, чтобы залезть в машину, а затем на ней выехать из гаража.

Напомним, что недавно сеть всколыхнула видео, как в Китае автомобиль после аварии упал на парковку и приземлился точно на свободное место.