Привычная вспышка фар может стоить 58 000 грн: что нужно знать водителям

Водители в Великобритании рискуют получить штраф до 1000 фунтов стерлингов (58 200 грн. — Ред.) за привычное мигание фарами. Эксперты отмечают: такое использование световых сигналов может трактоваться даже как препятствование работе полиции.

Об этом сообщило издание Express.

Эксперты отмечают: многие водители используют короткое мигание фар как «жест благодарности» или для предупреждения о камерах контроля скорости. Однако это противоречит Правилам дорожного движения, которые позволяют подавать световой сигнал только для обозначения собственного присутствия на дороге.

Специалисты отмечают, что такое «общение» фарами может быть неправильно истолковано другими участниками движения и создавать опасные ситуации. Кроме этого, попытка предупредить о полицейских средствах контроля скорости может расцениваться как препятствование работе полиции — за это предусмотрен штраф до £1000.

Специалисты также обращают внимание на проблему ослепления водителей слишком яркими передними фарами. По данным RAC, 61% опрошенных водителей в Британии за последний год чаще сталкиваются с ситуациями, когда свет встречного транспорта отвлекает или временно ослепляет.

Эксперты рекомендуют регулярно проверять настройки фар и ответственно использовать световые сигналы, особенно в условиях низкой видимости, чтобы уменьшить риски для всех участников дорожного движения.

Напомним, в то же время в Испании вступает в силу масштабное обновление правил дорожного движения: с января 2026 года все автомобили, зарегистрированные в стране, должны иметь сигнальный маячок V-16. Это устройство окончательно заменяет аварийный треугольник. За отсутствие лампы водителю грозит штраф до 200 евро.