Привычные продукты могут повлечь за собой лишение водительских прав

Водитель / © Pexels

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В Украине участились случаи, когда трезвые водители попадают в неприятности из-за ложных результатов проверки на алкоголь. Причина — некоторые привычные продукты способны вызвать реакцию алкотестера, похожую на опьянение. Об этом предупреждают диетологи и юристы, подчеркивая: даже невинный перекус перед дорогой может стоить водителю прав и значительного штрафа.

Об этом пишет Автотема.

Еда, вводящая алкотестер в заблуждение

Специалисты объясняют, что определенные ферментированные или спелые продукты могут вызвать временный рост уровня спирта в организме или иметь запах, который полиция может расценить как признак употребления алкоголя. Самые частые «провокаторы»:

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Квас — содержит небольшое количество спирта из-за естественного брожения.

Молочные продукты, в частности кефир, ряженка, йогурт — имеют схожие свойства.

Спелые или переспелые фрукты — бананы, груши, виноград, при чрезмерном употреблении способны запускать процессы брожения в организме.

В закрытом пространстве автомобиля, особенно при физической усталости или недостаточном проветривании, это может дать ложноположительный результат при проверке алкотестером.

Резкий запах — еще одна проблема

Полиция также может обратить внимание на запах, исходящий от водителя. Некоторые продукты, хоть и не содержат алкоголя, оставляют специфический аромат, который может восприниматься как попытка замаскировать опьянение:

Чеснок и лук — создают резкое «послевкусие», похожее на запах перегара.

Жевательная резинка или мятные конфеты — могут вызвать подозрение в желании скрыть запах алкоголя.

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Маринованные овощи и соленья — иногда усиливают процессы пищеварения и брожения.

В таких случаях патрульные могут составить протокол по признакам алкогольного опьянения даже без явных доказательств, а водителя может ждать штраф от 17 тысяч гривен и лишение прав минимум на год.

Напомним, ранее мы публиковали список лекарств и продуктов, которые могут повлиять на результаты алкотестера.