Пробег авто 100 тысяч километров: что нужно сделать с автомобилем, чтобы он служил вечно

Подержанное авто с пробегом 100+ тыс. км

Реклама

Пробег в 100 тысяч километров для многих водителей является психологической отметкой, после которой автомобиль вроде бы начинает «сыпаться». Однако на самом деле это лишь важный рубеж, требующий планового и тщательного технического осмотра. В условиях, когда украинцы все чаще выбирают подержанные автомобили, знание ключевых аспектов обслуживания позволяет не только избежать неожиданных поломок, но и существенно продлить жизнь железной лошади.

Об этом пишет SUV News.

Первое и самое важное — газораспределительный механизм (ГРМ). Его обрыв может привести к роковому повреждению двигателя, ремонт которого обойдется в тысячи долларов. Большинство производителей рекомендуют менять ремень ГРМ каждые 80-120 тысяч километров. Даже если в вашем авто установлена цепь, которая считается более долговечной, после 100 тысяч км ее следует проверить на растяжение. Вместе с ремнем или цепью обязательно меняйте насос и натяжные ролики, чтобы обеспечить максимальную надежность узла.

Реклама

Украинские дороги являются настоящим испытанием для подвески. После 100 тысяч км амортизаторы, втулки стабилизатора и шаровые опоры часто теряют свою эффективность. Изношенная подвеска — это не только дискомфорт при движении, но и прямая угроза безопасности, а также причина ускоренного износа шин. Комплексная диагностика и замена изношенных элементов помогут вернуть автомобилю управляемость и уберечь от более серьезных проблем.

Сердце автомобиля тоже требует внимания. Для дизельных двигателей на этом пробеге актуальна проблема забитого клапана EGR и сажевого фильтра, что ведет к потере мощности. В бензиновых агрегатах следует проверить состояние свечей и катушек зажигания. Не забывайте о системе охлаждения: антифриз со временем теряет свои свойства, что может вызвать коррозию радиатора и перегрев двигателя. Своевременная замена охлаждающей жидкости — это недорогая профилактика серьезных неисправностей.

Коробка передач — один из самых дорогих агрегатов в авто. Независимо от ее типа, после 100 тысяч км пробега следует заменить трансмиссионное масло. Для механических коробок это простая и доступная процедура. В автоматических коробках и вариаторах старое масло может приводить к рывкам и толчкам, которые являются предвестником дорогостоящего ремонта. Регулярное обслуживание трансмиссии может продлить ее ресурс до 300 тысяч километров и больше.

Коррозия — главный враг автомобильного кузова, особенно в условиях наших зим с большим количеством реагентов на дорогах. После 5–7 лет эксплуатации первые признаки ржавчины могут появиться на порогах, арках и сварных швах. Антикоррозионная обработка днища и скрытых пустот поможет сохранить металл на долгие годы. Также осмотрите лакокрасочное покрытие на предмет сколов и царапин и своевременно устраняйте.

Реклама

Современный автомобиль насыщен электроникой, которая с течением времени может давать сбои. Аккумулятор редко служит более 4–6 лет, и его пониженная емкость после 100 тысяч км может стать причиной проблем с запуском двигателя, особенно зимой. Также следует проверить работу генератора и стартера. Профилактическая диагностика электрических систем на СТО поможет выявить потенциальные проблемы с датчиками или проводкой до того, как они повлекут за собой серьезную поломку.

Таким образом, пробег в 100 тысяч километров — это не конец, а отличный случай провести комплексное обслуживание, которое обеспечит вашему авто долгую и беспроблемную жизнь. Своевременная замена ключевых расходников и внимание к состоянию основных узлов позволит сэкономить значительные средства на ремонтах и наслаждаться надежной работой вашего автомобиля еще много лет.

Ранее ТСН.ua обнародовал список продуктов, по которым водитель может провалить тест на алкоголь и получить 17 тыс. грн штрафа.