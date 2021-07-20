Продают оборудования, за которое уже было уплачено: Tesla попала в скандал с автопилотом

Продают оборудования, за которое уже было уплачено: Tesla попала в скандал с автопилотом

Пользователи считают себя обманутыми.

Компания Tesla в минувшие выходные запустила долгожданную подписку на "полный автопилот" — Tesla Full Self-Driving (FSD). Однако, во всей этой ситуации не обошлось без скандала.

Об этом сообщает Electrek.

Отмечается, что FSD работает только на машинах с соответствующим компьютером (HW3.0). Если электромобиль ним не оснащен, дооснащение стоит 1 500 долларов.

На практике получается, что любой автомобиль Tesla старше двух лет требует апгрейда оборудования до Hardware 3.0 или FSD Computer, который и стоит 1 500 долларов. Пользователи возмущены тем, что руководство Tesla их фактически обмануло и начало требовать деньги за оборудование, которое они уже заплатили.

Все дело в том, что автопилот стал доступен для электрокаров Tesla еще в 2016 году — его предлагали в качестве опции стоимостью 10 тысяч долларов. Впоследствии технология обновлялась, а ее функционал расширялся.

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В 2019 Tesla выяснила, что на старых электрокарах процессор бортового компьютера не справляется с автономным управлением. Тогда же было выпущена новая версия Full-Self Driving, причем обновление программного обеспечения и процессора предлагалось бесплатно.

В Сети по этому поводу уже развернулся настоящий скандал, а пользователи продолжают писать негативные отзывы в адрес Tesla.

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