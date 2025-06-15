Продажа авто в Украине: сколько налогов должен заплатить владелец

Продажа авто и налоги в Украине

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Продажа машины обязывает уплатить налог. Также владельцы должны знать правила оформления продаж автомобиля в Украине. Размер налогов зависит от типа транспорта и количества сделок за год.

Об этом сообщаетГосударственная налоговая служба Украины.

Как продать авто без налогов

Если лицо продает легковой автомобиль, мотоцикл или мопед, доход определяет, прежде всего, стоимость автомобиля, что указано в договоре купли-продажи: среднерыночной стоимости соответствующего транспортного средства, рыночной стоимости, определенной по закону.

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Авто без налогов можно продать только впервые — за первую продажу в течение года не облагается налогом.

Если продается легковой автомобиль, мотоцикл или мопед, ставка налога на доходы физических лиц за первую продажу в течение года не облагается налогом, вторая продажа — 5%, а третья и более — 18%.

Как продать автобус, грузовик, прицеп, трактор и т.д.

Спецтехника и другое движимое имущество облагается налогом следующим образом:

первый и второй продажи — 5%;

третий и более — 18%.

Продажа авто и военный сбор

Доход от продажи автомобиля или специальной техники и транспорта также облагается военным сбором. С 1 декабря 2024 г. военный сбор составляет 5%.

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Важно отметить, что в случае, если физлицо продало движимое имущество и не уплатило налог или военный сбор, то оно обязано:

до 1 мая года, следующего за отчетным, подать декларацию об имущественном положении и доходах и определить соответствующие налоговые обязательства;

до 1 августа уплатить определенные налоговые обязательства.

Напомним, в Украине запретили мыть и ремонтировать авто в общественных местах. Уже известно о наказании водителей.

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