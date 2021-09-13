Продажи электромобилей во всем мире возрастут более чем на 40%: названа причина

Продажи электромобилей во всем мире возрастут более чем на 40%: названа причина

Планируется реализация почти 5 млн единиц.

Во всем мире продажи электромобилей вырастут на 44%.

Об этом свидетельствует прогноз в полугодовой отчетности Bacanora Lithium, пишет GreenDeal.

Отмечается, что реализация электрокаров в 2021 году по сравнению с 2020-м вырастет до 4,6 млн единиц . Спрос на такие транспортные средства способствует восстановлению цен на литий — металл для производства электромобильных аккумуляторов.

Специалисты уверены, что спрос на литий в 2021-2023 годах также будет расти, но совокупными среднегодовыми темпами на 30%. В прогнозе указано, что глобальный спрос на этот металл увеличится до 452 тысяч тонн эквивалента карбоната лития (LCE) в 2021 году, до 675 тысяч тонн — в 2023 году. А в 2020 году показатель составлял 305 тысяч тонн.

Аналитики немецкой Statista говорят, что спрос на литий к 2030 году увеличится в 14 раз (достигнет 1,8 млн тонн в год). По их данным, в прошлом году и в первой половине текущего года цены на этот металл возобновились, а объясняется это ростом спроса.

К началу прошлого года цены упали из-за уменьшения спроса — сказалось введение локдаунов и COVID-ограничений на производствах. Однако, в течение года прайс на литий начал восстанавливаться и продолжил этот тренд в начале текущего года.

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