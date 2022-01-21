Продажи падают третий год подряд: европейцы потеряли интерес к российским автомобилям LADA

В 2021 году спрос на них снизился на 23%.

В Европе продолжают терять интерес к российским автомобилям LADA.

Об этом сообщает Автостат.

Отмечается, что продажа на эти машины падает там уже третий год, только за 2021 год показатели упали почти на четверть. Так, за 2021 год дилеры, занимающиеся продажей машин компании, смогли реализовать на территории страх европейского союза всего 1 577 новых автомобилей – это на 22,9 процента меньше, чем было в 2020 году.

Российский автопроизводитель официально покинул рынки Евросоюза еще в 2019 году, когда там вступили в силу требования по экологическим нормам. Все дело в том, что автомобили LADA не соответствовали нормам вредных выбросов, поэтому "АвтоВАЗ" решил полностью свернуть продажу.

С тех пор, как "АвтоВАЗ" покинул европейский рынок, реализацией автомобилей занимаются неофициальные "серые" дилеры, которые закупают автомобили в России и ввозят на территорию Евросоюза.

Между тем ранее было объявлено, что бренд LADA вернется на европейский рынок с внедорожником Niva нового поколения, который будет представлен в 2024 году.

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