Проезд на красный теперь точно заметят: зачем синие лампы на светофорах

Синие лампочки на светофоре — новая система контроля / © Pixabay

В США, а именно в таких городах штата Флорида, как Гейнсвилл, Форт-Майерс, Орландо, а также в округе Коллиер, начали замечать странные синие лампочки, установленные сверху некоторых светофоров. Что это такое? Несмотря на предположение водителей или пассажиров, к камерам фиксации нарушений эти лампы не имеют никакого отношения. Однако, как и камеры, они помогают ловить водителей, проезжающих на красный свет.

Об этом говорится на jalopnik.

Эти небольшие синие лампы называются лампами подтверждения (confirmation lights), и их задача — помочь сотрудникам полиции по любому направлению увидеть, когда светофор горит красным. Например, если автомобиль двигается к югу, а офицер полиции стоит под другим углом, он не сможет увидеть, горел ли красный сигнал для водителя во время въезда на перекресток. Однако синяя лампочка, которая включается только тогда, когда под ней красный сигнал, хорошо видна с любой стороны.

Есть несколько преимуществ использования таких ламп

В частности, их установили для контроля перекрестка теперь нужен только один офицер, а не два.

К тому же это безопаснее для полицейских, ведь они могут наблюдать движение с безопасного расстояния.

И самое важное — ожидается, что увеличение количества штрафов за нарушение станет сдерживающим фактором для водителей.

Действительно ли эти лампы работают?

Флорида — не единственный штат, где была введена такая система. Подобные лампочки появились в городах Колорадо, Южной Дакоты и Канзаса. В 2014 году Министерство транспорта Миннесоты провело исследование влияния ламп подтверждения во Флориде. Вскоре после этого синие лампочки начали появляться и в городах Миннесоты: Блейн, Кристалл, Мэйплвуд.

Исследование показало, что количество аварий, вызванных проездом на красный свет, уменьшилось на 33% после установки таких ламп. Другое исследование Федеральной администрации автомобильных дорог в 2017 году подтвердило «статистически значимое уменьшение количества ДТП большинства типов». Итак, можно заключить, что эти лампочки действительно работают.

Это важно, поскольку, хотя общее количество смертей на дорогах США несколько снизилось, проезд на красное остается одной из главных причин смертельных аварий. По данным Института страхования дорожной безопасности (IIHS), в 2023 году из-за проезда на красный свет погибли 1 086 человек, еще 136 000 получили травмы. Половина из погибших — это пешеходы, велосипедисты, водители и пассажиры других транспортных средств.

«Не нарушайте — не проезжайте на красный свет во Флориде», — снова призывают местных водителей.

Точнее будет сказать: не проезжайте на красный свет нигде, независимо от того, есть камеры или нет. Это может быть смертельно опасным — как для вас, так и для других участников движения. Ни одна минута в пути не стоит человеческой жизни.

А какими будут штрафы

Если этого аргумента недостаточно, рассмотрим штрафы. Во Флориде проезд на красный, зафиксированный камерой, обойдется в 158 долларов. Если не оплатить — получите официальное уведомление о правонарушениях, после чего общая сумма с учетом сборов и судебных издержек может составить 500 долларов.

Если вас остановит полицейский (который, возможно, увидел ту самую синюю лампу), штраф может составлять от 264 долларов и более, в зависимости от округа. Кроме того, вам начислят штрафные баллы на водительское удостоверение.

Итак, вывод один: нет уважительной причины рисковать. Соблюдайте правила и ездите безопасно!

Напомним, в Украине также усилен контроль и наказание за нарушение правил проезда пешеходных переходов.