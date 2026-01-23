Прогрев авто может обернуться штрафом: что нужно знать водителям

Авто под снегом

Пока украинские водители активно дискутируют, сколько минут нужно для «правильного старта», в большинстве государств ЕС длительная работа двигателя в запаркованной машине может стоить штрафа.

Об этом сообщило издание AUTOGEEK.

В разных странах разрешенное время работы мотора без движения составляет всего 2-5 минут. Например, в Германии полиция или даже соседи могут сообщить о нарушении, и водителю грозит штраф от 80 евро. В некоторых городах суммы еще выше.

Самые строгие ограничения действуют в скандинавских странах. В Швеции, Норвегии и Финляндии автомобилю запрещено стоять с включенным мотором дольше двух минут. В Польше также нельзя оставлять заведенное авто без присмотра, а в правилах некоторых стран прямо указано: стоянка с работающим мотором является нарушением.

Такие требования ввели не случайно и являются частью экологической политики, направленной на уменьшение выбросов CO₂ и других вредных веществ. Холостой ход считается одним из наименее эффективных режимов работы бензиновых и дизельных двигателей — пользы он не дает, а уровень загрязнения воздуха растет.

Особенно остро проблема стоит в густонаселенных районах, где автомобили массово стоят возле жилых домов, школ и остановок общественного транспорта. Именно поэтому во многих европейских странах в ПДД отдельно прописан запрет работы двигателя на холостом ходу в жилых зонах.

