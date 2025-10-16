Прогревать или нет: главная ошибка водителей осенью, которая "убивает" двигатель вашего авто

Автомобиль

С первыми осенними холодами извечный вопрос снова делит водителей на два лагеря: нужно ли прогревать двигатель? Пока одни минутами стоят на месте, «чтобы не навредить», другие сразу трогаются. Как оказалось, в той или иной степени вредят оба подхода, а истина, как всегда, находится посредине.

Многие привыкли считать, что чем дольше прогревать авто на холостом ходу, тем лучше для двигателя. Однако для современных моторов это не только пустая трата горючего, но и прямой вред. При длительном прогреве на месте в картере двигателя образуется конденсат. Эта влага смешивается с моторным маслом, ухудшая его смазывающие свойства. В результате детали двигателя изнашиваются гораздо быстрее.

Особенно опасны осенью короткие поездки, например, в ближайший магазин или на работу в нескольких километрах. Проблема в том, что за это время двигатель просто не успевает добиться своей рабочей температуры. Как следствие, вредный конденсат и остатки топлива не улетучиваются, а накапливаются в системе, ускоряя ее «старение».

Золотое правило 60 секунд

Эксперты дают четкую инструкцию, получившую название «правило 60 секунд».

Запустите двигатель.

Подождите 30-60 секунд. Этого времени достаточно, чтобы масляный насос стабилизировал давление и доставил масло ко всем важным узлам.

Начните движение, но делайте это плавно, без резких ускорений и высоких оборотов.

Само движение на низких оборотах обеспечивает самый быстрый и, что немаловажно, равномерный прогрев не только двигателя, но и коробки и других систем автомобиля.

Чтобы нейтрализовать негативный эффект от коротких городских поездок, специалисты советуют хотя бы раз в неделю совершать одно более длительное путешествие. Это позволит двигателю полностью прогреться до рабочей температуры, благодаря чему вся накопившаяся влага и остатки топлива испарятся из системы. Таким образом, осенью двигатель нуждается не в долгом простое, а внимательном и бережном отношении в начале движения.

