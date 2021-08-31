Производитель премиальных автомобилей объявил о полном переходе на электрокары

Изменения начнутся с 2024 года.

Премиальный бренд DS Automobiles объявил о полном переходе на производство электрокаров.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отметим, что бренд DS Automobiles — производитель авангардных и передовых автомобилей премиум-класса в составе Stellantis. Начиная с 2019 года, каждая новая модель Бренда DS Automobiles получала электрифицированную версию; а начиная с 2024 года, все новинки будут выпускаться только электрическими.

Бренд DS Automobiles станет первым, кто запустит собственный проект электромобиля на платформе STLA Medium от Stellantis. "Скейт" STLA Medium предполагает длину автомобилей от 4 200 до 5 000 мм. Также платформа может нести батарейные блоки мощностью 87-104 кВт-ч, которые обеспечивают запас хода до 700 км.

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В 2020 году DS Automobiles стал ведущим мультиэнергетичным брендом в Европе с самым низким средним уровнем выбросов CO2 (83,1 г/км) по срезу на весь модельный ряд предлагаемых автомобилей. А все благодаря своему широкому выбору электрифицированных автомобилей и их отличным продажам — около 30% от общего числа.

Эта стратегия роста направлена на обеспечение высокотехнологичной эффективности, прекрасной динамичности, уникальной изысканности. Также электрификация гарантирует непрерывную мобильность, даже с учетом введения новых и более строгих правил использования автомобилей, особенно в центральных частях европейских городов.

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