Производитель специального кемпера для Tesla Cybertruck удивил его реальным видом: видео

Прототип CyberLandr имеет вмятины и потертости.

Технологическая компания Stream It показала первый прототип кемпера CyberLandr, который создан специально для Tesla Cybertruck.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Stream It специализируется на искусственном интеллекте и программном обеспечении, но теперь они решили создавать всплывающие кемперы для Cybertruck.

В прошлом месяце компания утверждала, что получила 80 миллионов долларов от предварительных заказов на CyberLandr, стоимость которых начинается с 50 000 долларов.

Производитель сравнивает свое творение с изобретением автомобиля, Микки Мауса, телефона, персонального компьютера, Amazon и кардиостимулятора. Он отмечает, что их кемпер также создается в гараже, как в свое время эти изобретения, что меняют жизнь.

В видео, опубликованным Stream It, показывается предварительный просмотр прототипа CyberLandr. Кажется, что он сделан из простого белого металлического листа и имеет много вмятин и потертостей.

Он также получил сильно тонированные стекла, поэтому невозможно увидеть его интерьер, что, вероятно, было сделано намеренно. Сейчас главная особенность кемпера, о которой известно, это то, что он может раскладываться и складываться.

Производитель утверждает, что CyberLandr будет иметь 32-дюймовый телевизор и жилое пространство, которое можно превратить из кухни в офис и даже спальню. Он также получит пол с подогревом, небольшую ванную комнату с душем, раковиной и туалетом, а также умное стекло, которое может темнеть.

Ранее сообщалось, что CyberLandr будет подключаться к Cybertruck и распределять энергию, полученную от солнечных панелей на 500 Вт, установленных на его раскладной крыше.

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