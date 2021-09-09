Производители автомобилей теряют миллиарды долларов из-за электрокаров: причина

Возгорания электрокаров и другие проблемы стоят компаниям очень дорого.

Мировые автомобильные производители тратят миллиарды долларов из-за недостатков электромобилей.

Об этом сообщает CNBC.

Компании платят огромные деньги не только на разработку электрических автомобилей, но и на их отзыв. С такими проблемами сталкивались General Motors, Porsche, Ford, Hyundai, BMW и другие.

Владельцы машин сообщают о том, что они воспламеняются, имеют перебои в подаче электроэнергии и трудности с зарядкой. Например, Chevrolet Bolt был отозван из-за двух "редких производственных неисправностях" в элементах литий-ионной батареи, которые будут стоить GM 800 миллионов долларов.

Porsche Taycan был отозван из-за проблем с программным обеспечением, повлекший потерю мощности автомобиля во время движения. Также ради исправления проблем Ford пришлось возвращать кроссовер Mach-E и гибрид Kuga, что стоило им 400 миллионов долларов. А Hyundai из-за этого "попал" на 900 миллионов с электрокаром Kona.

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Tesla единственный популярный автопроизводитель, которому удалось избежать отзыва своих авто, но они имеют много проблем с судами и расследованиями. Недавно они согласились заплатить 1,5 миллиона долларов для урегулирования иска из-за их нового обновления программного обеспечения, которое скрывало потенциальные неисправности, что могли привести к пожару в аккумуляторе.

Компания Илона Маска также обвинялась в том, что ее аккумуляторы потеряли более половины своего запаса хода всего за шесть лет и она отказалась заменить их по гарантии, из-за чего им пришлось выплатить 163 миллионов долларов.

По словам главного аналитика Guidehouse Insights Сэма Абуельсамида, решить проблемы с электрокарами компании смогут с увеличением производства. Такое же мнение высказал бывший работник Toyota, Fiat Chrysler и Apple Дог Беттс. Он считает, что марки смогут выпускать лучшие электромобили с наращиванием производства и внедрением новых моделей.

Ранее сообщалось, что эксперт заявил о том, что батареи в электромобилях будут воспламенятся все чаще.

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