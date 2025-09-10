Просто и гениально: как определить сторону бензобака на заправке

Этот знак на панели приборов ответит на важный вопрос / © Pixabay

Многие водители сталкиваются с неудобной ситуацией на заправке, когда становятся не той стороной к колонке. Эта ошибка, которая может случиться даже с опытными автомобилистами, легко разрешается с помощью простого, но малоизвестного элемента на приборной панели.

Маленький треугольник — большая подсказка

Чтобы определить, с какой стороны расположена горловина топливного бака, достаточно посмотреть на индикатор горючего. Возле иконки бензоколонки производители автомобилей размещают небольшой треугольник. Его острие указывает на левую или правую сторону, соответствующую расположению люка бензобака. Это решение появилось еще в 90-х годах и явилось стандартом для большинства современных авто.

Что делать, если стрелки нет

Если у значка колонки нет стрелки, можно ориентироваться по ее расположению. Как правило, если пиктограмма находится слева от указателя уровня горючего, то и заправлять авто нужно с левой стороны. Соответственно, расположение справа указывает на правую сторону.

Следует помнить, что прежняя логика, согласно которой европейские машины имели люк справа, а азиатские — слева, больше не актуальна. В новых моделях, даже в пределах одной марки, расположение может изменяться.

Эта небольшая, но очень полезная деталь спасает водителей от лишних хлопот на заправочных станциях, позволяя избежать комических ситуаций с длинным шлангом.

