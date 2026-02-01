Как легче проехать гололед: один действенный способ

Авто / © iStock

Зимой за рулем нелегко даже тем, кто ездит уже много лет. Снег, лед, каток под колесами — и обычная поездка сразу превращается в нервы. Бывает, что и зимняя резина не очень спасает. Но есть один простой прием, о котором водители знают давно и который часто помогает безопасно выбраться со скользкого участка.

Почему колеса теряют сцепление на льду

На гололеде главная проблема — минимальная площадь контакта резины с дорогой. Когда шина слишком жесткая, она не «цепляется» за поверхность, а скользит, словно коньки. В таких условиях даже хороший протектор работает хуже.

Простое решение — изменить давление в шинах

Опытные водители советуют временно уменьшить давление в колесах. Когда из шины выпускают небольшое количество воздуха, она становится более эластичной и лучше адаптируется к неровностям льда и снега. В результате площадь контакта с дорогой заметно увеличивается, а сцепление становится более стабильным.

Кроме того, зимние шины имеют множество мелких ламелей, которые при меньшем давлении активнее «раскрываются» и лучше впиваются в скользкую поверхность, помогая автомобилю удерживать траекторию движения.

Как сделать это правильно и без вреда для авто

Чтобы метод был безопасным, важно придерживаться нескольких правил:

уменьшайте давление не более чем на 0,3-0,5 атмосферы;

спускайте воздух одинаково на обоих колесах ведущей оси, иначе авто может тянуть в сторону;

используйте этот способ только на малых скоростях и на коротких участках — например, чтобы выехать со скользкого двора или парковки.

Как только автомобиль окажется на чистом асфальте, давление в шинах нужно обязательно вернуть до нормы. Длительная езда на спущенных колесах приводит к перегреву резины, повышенному расходу топлива и ухудшению управляемости.

