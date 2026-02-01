- Дата публикации
Как легче проехать гололед: один действенный способ
Зимой даже опытные водители сталкиваются со скользкими участками дороги, но есть действенный совет, который может помочь.
Зимой за рулем нелегко даже тем, кто ездит уже много лет. Снег, лед, каток под колесами — и обычная поездка сразу превращается в нервы. Бывает, что и зимняя резина не очень спасает. Но есть один простой прием, о котором водители знают давно и который часто помогает безопасно выбраться со скользкого участка.
Об этом пишет издание Одна минута.
Почему колеса теряют сцепление на льду
На гололеде главная проблема — минимальная площадь контакта резины с дорогой. Когда шина слишком жесткая, она не «цепляется» за поверхность, а скользит, словно коньки. В таких условиях даже хороший протектор работает хуже.
Простое решение — изменить давление в шинах
Опытные водители советуют временно уменьшить давление в колесах. Когда из шины выпускают небольшое количество воздуха, она становится более эластичной и лучше адаптируется к неровностям льда и снега. В результате площадь контакта с дорогой заметно увеличивается, а сцепление становится более стабильным.
Кроме того, зимние шины имеют множество мелких ламелей, которые при меньшем давлении активнее «раскрываются» и лучше впиваются в скользкую поверхность, помогая автомобилю удерживать траекторию движения.
Как сделать это правильно и без вреда для авто
Чтобы метод был безопасным, важно придерживаться нескольких правил:
уменьшайте давление не более чем на 0,3-0,5 атмосферы;
спускайте воздух одинаково на обоих колесах ведущей оси, иначе авто может тянуть в сторону;
используйте этот способ только на малых скоростях и на коротких участках — например, чтобы выехать со скользкого двора или парковки.
Как только автомобиль окажется на чистом асфальте, давление в шинах нужно обязательно вернуть до нормы. Длительная езда на спущенных колесах приводит к перегреву резины, повышенному расходу топлива и ухудшению управляемости.
