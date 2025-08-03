ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
203
Время на прочтение
2 мин

Простое решение против аварий в городе — как помогут передние тормозные сигналы

Результаты новых исследований показали, что значительно снизить количество ДТП способны передние тормозные огни.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Простое решение против аварий в городе — как помогут передние тормозные сигналы

О применении тормозных огней / © Pixabay

Специалисты из Технологического университета Граца (TU Graz) пришли к выводу, что применение тормозных огней на передней части автомобиля может сократить количество ДТП на целых 17%. По замыслу такие сигналы позволяют другим участникам движения быстрее реагировать на торможение авто впереди.

Об этом говорится в topgir.

Анализ 200 дорожных инцидентов, воспроизведенных в виртуальных симуляциях, показал, что переднее световое предупреждение могло бы предотвратить от 7,5% до 17% столкновений. В значительном количестве ситуаций это также уменьшало бы силу удара, что в свою очередь снижало риск получения серьезных травм.

Реальные эксперименты и отзывы водителей

В одном из тестов, проведенном в Словакии, более 3 тысяч машин были оснащены передними тормозными сигналами.

Большинство участников эксперимента положительно отозвались о нововведениях: 75% респондентов выразили поддержку идее.

Несмотря на то, что в 30% случаев сигнал оставался незамеченным, исследователи советуют устанавливать еще боковые тормозные огни. Это не требует кардинальных изменений в конструкции авто, но может существенно повысить уровень безопасности.

Станут ли новые огни обязательными?

Несмотря на многообещающие результаты, массовое внедрение этой технологии пока не обязательно. Однако уже сейчас она демонстрирует потенциал значительного уменьшения аварийности, особенно в городских условиях с оживленным движением.

Раньше речь шла о случаях, когда водитель может пересечь двойную сплошную и не быть оштрафованным. Юрист объяснил следующие случаи. Есть ситуации, в которых водитель имеет право пересечь двойную сплошную, избежав наказания.

Читайте также

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie