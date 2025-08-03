Простое решение против аварий в городе — как помогут передние тормозные сигналы

О применении тормозных огней / © Pixabay

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Специалисты из Технологического университета Граца (TU Graz) пришли к выводу, что применение тормозных огней на передней части автомобиля может сократить количество ДТП на целых 17%. По замыслу такие сигналы позволяют другим участникам движения быстрее реагировать на торможение авто впереди.

Об этом говорится в topgir.

Анализ 200 дорожных инцидентов, воспроизведенных в виртуальных симуляциях, показал, что переднее световое предупреждение могло бы предотвратить от 7,5% до 17% столкновений. В значительном количестве ситуаций это также уменьшало бы силу удара, что в свою очередь снижало риск получения серьезных травм.

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Реальные эксперименты и отзывы водителей

В одном из тестов, проведенном в Словакии, более 3 тысяч машин были оснащены передними тормозными сигналами.

Большинство участников эксперимента положительно отозвались о нововведениях: 75% респондентов выразили поддержку идее.

Несмотря на то, что в 30% случаев сигнал оставался незамеченным, исследователи советуют устанавливать еще боковые тормозные огни. Это не требует кардинальных изменений в конструкции авто, но может существенно повысить уровень безопасности.

Станут ли новые огни обязательными?

Несмотря на многообещающие результаты, массовое внедрение этой технологии пока не обязательно. Однако уже сейчас она демонстрирует потенциал значительного уменьшения аварийности, особенно в городских условиях с оживленным движением.

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Раньше речь шла о случаях, когда водитель может пересечь двойную сплошную и не быть оштрафованным. Юрист объяснил следующие случаи. Есть ситуации, в которых водитель имеет право пересечь двойную сплошную, избежав наказания.

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