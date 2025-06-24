Парковка / © Associated Press

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Ежегодно во всем мире угоняют миллионы автомобилей. Большинство водителей ищет защиту в сигнализациях или GPS-трекерах. Однако менеджер по совершенству поставщиков платформы Ovoko Казимерас Урбонас отмечает: есть простой, бесплатный способ уменьшить риск угона — достаточно правильно поворачивать колеса во время парковки.

Об этом сообщило издание Express.

«Большинство людей не осознают, что такая простая вещь, как положение колес во время парковки, может стать мощным средством сдерживания кражи. Это метод, который абсолютно ничего не стоит, но может избавить вас от головной боли и расходов, связанных с похищенным транспортным средством», — отметил Урбонас.

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По его словам, правильно расположенные колеса создают физические барьеры, которые затрудняют движение автомобиля и заставляют воров тратить больше времени. А время — главный враг угонщика.

Для этого стоит:

На подъеме: поворачивайте передние колеса от бордюра. Если вор попытается тронуться, колесо упирается в бордюр — это мешает начать движение без предварительного маневрирования.

На склоне: поворачивайте передние колеса к бордюру. В случае покачивания авто именно бордюр останавливает его и блокирует выезд.

На ровной поверхности: поверните колеса под острым углом к тротуару. Это создает сопротивление рулению и затрудняет бегство.

Урбонас подчеркивает: воры обычно ищут самые легкие цели, и когда видят автомобиль, который требует дополнительных усилий для угона, просто проходят мимо.

Напомним, в Украине вырос спрос на новые автомобили. Больше всего украинцы покупали бензиновые авто, но электрокары впервые опередили дизель.

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