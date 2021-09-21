Простоял без движения 80 лет: Сеть поразило видео, как мужчина завел двигатель полностью прогнившего автомобиля

Ему удалось невозможное.

В Сети появилось видео невероятного "спасения" грузовика GMC 1929 выпуска.

Об этом сообщает Autoevolution.

Отмечается, что этот экземпляр целых 80 лет простоял заброшенным в лесу, а его кузов, как следствие, полностью покрылся ржавчиной. Впрочем, автомастерская решила дать старому самосвалу второй шанс и освободила его из плена флоры.

Мужчина буквально оживил автомобиль, который последний раз выезжал на дороги в 1940 году — его владелец попал на фронт и не вернулся.

Удивительно, но рядный шестицилиндровый двигатель объемом 5,1 литра, после стандартных операций подготовки к запуску, завелся. В двигатель залили новое масло впервые за последние 80 лет, поставили новые свечи зажигания и провели незначительное техническое обслуживание и 92-летний мотор "откашлялся" и начал ровно тарахтеть.

То, что происходит на видео действительно поражает, так как ранее ресурс двигателей был куда меньше, чем могут предложить современные автомобили. Кроме этого, следует учитывать время простоя. Этот GMC еще можно восстановить, но на это уйдет много времени и средств. Автомобилю необходимо заменить кабину и многие другие детали. Скорее всего, его нужно собрать практически с нуля.

Ранее Сеть всколыхнуло видео, как тайванец разогнался до 133 км/ч на велосипеде с турбодвигателем.

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