Протрите лобовое стекло уксусом: эксперт объяснил, от какой проблемы это избавит водителей

Зачем протирать лобовое стекло уксусом осенью — советы водителям / © Unsplash

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С наступлением осени водители всё чаще сталкиваются с плохой видимостью на дорогах из-за дождей, тумана и низко стоящего солнца. Эксперты рассказали о простом способе уменьшить блики на лобовом стекле автомобиля с помощью обычного уксуса, а также назвали несколько правил безопасного вождения в холодное время года.

Об этом сообщило издание Express со ссылкой на рекомендации генерального директора исландской компании Lotus Car Rental, эксперта по вождению в холодную погоду Александра Харальдссона.

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Зачем протирать лобовое стекло уксусом

Осенью солнце находится ниже над горизонтом, поэтому его лучи могут ослеплять водителей, особенно во время утренних и вечерних поездок. Проблему усугубляют загрязнения на лобовом стекле, в частности жирная пленка и восковой налет, которые делают блики еще более заметными.

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Чтобы улучшить обзор, эксперт рекомендует регулярно очищать стекло не только снаружи, но и изнутри. Для этого он предлагает использовать разбавленный раствор уксуса и салфетку из микрофибры.

По словам Харальдссона, этот метод помогает избавиться от загрязнений, усиливающих блики. При этом он не требует значительных затрат.

Кроме того, водителям рекомендуется своевременно заменять загрязненные или изношенные щетки стеклоочистителя. Для защиты от яркого солнца стоит держать в автомобиле солнцезащитные очки и заранее опускать солнцезащитный козырек.

Как избежать запотевания стекол осенью

Еще одна распространенная проблема в холодное время года — запотевание автомобильных стекол. Из-за понижения температуры и повышенной влажности на стекле может быстро образовываться конденсат, который ограничивает обзор дороги.

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Эксперт советует одновременно включать обогрев и кондиционер. Последний помогает осушать воздух в салоне, благодаря чему запотевание можно устранить значительно быстрее. По его словам, использование кондиционера вместе с обогревом позволяет очистить стекла примерно в два раза быстрее.

Чем опасны мокрые листья на дороге

Осенью дополнительную опасность представляют опавшие листья, особенно после дождя. По словам специалиста, мокрые листья могут быть столь же коварными, как гололед, поскольку ухудшают сцепление колёс с дорожным покрытием.

Поэтому водителям рекомендуется снижать скорость, избегать резкого торможения и увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей. На мокрых участках дороги тормозной путь может значительно увеличиваться, поэтому эксперт советует предусматривать вдвое большее расстояние для остановки.

Особое внимание следует уделять состоянию шин. Харальдссон рекомендует следить за тем, чтобы глубина протектора значительно превышала установленный минимум. Это помогает более эффективно отводить воду и поддерживать сцепление с дорогой.

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Какой свет фар следует использовать в тумане и в сумерках

В связи с сокращением продолжительности светового дня эксперт рекомендует включать ближний свет фар уже в сумерках. Дневных ходовых огней может оказаться недостаточно, ведь они не всегда обеспечивают освещение задней части автомобиля.

В то же время во время тумана не следует включать дальний свет. Его лучи отражаются от капель воды в воздухе, из-за чего видимость может только ухудшиться.

Если видимость составляет менее 100 метров, специалист рекомендует включать противотуманные фары. Как только туман рассеется, их нужно выключить, чтобы не ослеплять других участников дорожного движения.

Что делать, если автомобиль начал аквапланировать

Во время сильных дождей водители могут столкнуться с аквапланированием — ситуацией, когда шины теряют контакт с дорожным покрытием из-за слоя воды. Одним из признаков такого явления является внезапное ощущение, что руль стал необычно лёгким.

В таком случае эксперт категорически не рекомендует резко тормозить или поворачивать руль. Вместо этого нужно плавно отпустить педаль газа, держать руль прямо и дождаться восстановления сцепления шин с дорогой.

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем на самом деле нужны чёрные точки на лобовом стекле автомобиля.

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