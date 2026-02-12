Пьяные за рулем: в каких регионах Украины больше нарушителей

ДТП / © iStock

В Украине впервые за последние пять лет зафиксирован спад количества протоколов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Несмотря на положительную динамику, цифры остаются впечатляющими — более 138 тысяч случаев в год, а в отдельных регионах ситуация даже усугубилась.

Об этом пишет Опендатабот.

В прошлом году правоохранители составили 138 047 протоколов по ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения). Это на 8% меньше, чем в прошлом, 2024 году. Этот показатель стал переломным, ведь в последние годы статистика нетрезвого вождения демонстрировала неустанный рост.

В то же время, уменьшилась и доля «пьяных» аварий среди общего количества серьезных ДТП. Если раньше каждая 25-я авария с пострадавшими происходила по вине нетрезвого кормчего, то в 2025 году — каждая 40-я.

Где пьют больше всего

Несмотря на общенациональное улучшение статистики, в четырех областях зафиксирован рост количества пьяных водителей:

Ровенская область: +19%;

Хмельницкая область: +18%;

Харьковская область: +8,5%;

Запорожская область: +3%.

Абсолютным антилидером по количеству составленных протоколов стала Днепропетровская область, где полиция зафиксировала 13 519 случаев.

Самые ответственные водители, согласно статистике, проживают на Херсонщине (1138 протоколов), Буковине (1596) и Прикарпатье (1897).

Сколько смертельных исходов

Кроме административной ответственности, более тысячи водителей столкнулись с уголовным преследованием. По данным Офиса Генпрокурора, в 2025 году было открыто 1044 уголовных производства по ст. 286-1 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения). До суда дошли 59% таких дел.

Всего за год по вине нетрезвых водителей произошло 643 ДТП с тяжелыми последствиями. Эти аварии принесли невосполнимые потери, ведь 73 человека погибли, а 857 человек получили травмы разной степени тяжести.

Эксперты отмечают, что хотя количество пьяных ДТП уменьшилось на треть, проблема остается острой, особенно в прифронтовых и густонаселенных регионах.

Напомним, ранее издание UA.Motors публиковало рекомендации для водителей по поводу действий в случае дорожно-транспортного происшествия. Эксперты отмечали, что даже опытные водители не застрахованы от аварий, поэтому важно знать базовый алгоритм действий.

В первую очередь, водителям советуют сохранять спокойствие и позаботиться о безопасности — проверить состояние пассажиров, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. При наличии пострадавших необходимо вызвать скорую помощь, а при необходимости — спасателей. Если есть пострадавшие, значительные повреждения или стороны не могут договориться об оформлении европротокола, обязательно следует обратиться в полицию.

Также специалисты рекомендуют сообщить страховой компании и собрать контакты свидетелей. После этого важно зафиксировать все обстоятельства аварии: сделать фото общего плана происшествия, дорожных знаков и разметки, состояния покрытия, а также повреждений транспортных средств с разных ракурсов.

Такие действия помогут корректно оформить ДТП и избежать возможных юридических споров в будущем.